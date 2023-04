Di seguito analizzeremo in maniera dettagliata (seppur idonea ad una lettura divulgativa) quel che accade in menopausa, le relative conseguenze sul corpo della donna matura ed i motivi per cui dimagrire in menopausa può essere meno semplice dell'ordinario.

Perché dimagrire? Quando è necessario? Quali sono i rischi?

Perché dimagrire in menopausa?

Innanzitutto, ricordiamo che la necessità di dimagrire in menopausa deriva ESCLUSIVAMENTE da esigenze di natura metabolica e salutistica. Nel corso dell'esistenza, l'organismo femminile viene cresciuto (sviluppo), arricchito (caratteristiche sessuali come sviluppo delle mammelle, accumulo e distribuzione adiposa, collocazione pilifera ecc.) e protetto (aumento del colesterolo buono-HDL, mantenimento della densità ossea e distribuzione ginoide dell'adipe) dal flusso ormonale estrogenico .

Entrando in menopausa, la produzione di estrogeni subisce prima numerose fluttuazioni e poi una riduzione drastica; parallelamente, anche i livelli di progesterone (altro ormone femminile correlato alla fertilità), seppur in maniera più lineare, diminuiscono sensibilmente. E' quindi deducibile che l'azione estrogenica, protettiva dalla rarefazione ossea e dalle malattie cardiovascolari, subisca (gradualmente o bruscamente) una compromissione a dir poco importante, esponendo le donne in menopausa al famoso effetto rebound (o rimbalzo) per esposizione ad osteoporosi (peggioramento del metabolismo osseo) e compromissioni cardiovascolari aterosclerotiche (riduzione del colesterolo buono-HDL e aumento di quello cattivo-LDL).

Pertinenza del dimagrire in menopausa; quando farlo e rischi correlati

Dimagrire in menopausa prevede un intervento nutrizionale ed una modifica dello stile di vita generale mirati esclusivamente al compenso di un peggioramento dello stato di salute generale indotto dalla menopausa stessa.

Piuttosto che dimagrire, ipotizzando che la donna sia già in condizioni di NORMOpeso, è sicuramente più importanza EVITARE, nel tempo, di ingrassare progressivamente e/o in maniera grave. Per quanto apparentemente simili, la riduzione del sovrappeso e il mantenimento del normopeso NON sono sinonimi o reciprocamente sovrapponibili; mentre il mantenimento in menopausa si basa "genericamente" sull'applicazione di alcuni principi basilari come: incremento dell'attività fisica generale, corretta ripartizione dei pasti, corretta frequenza di consumo degli alimenti, corretta stima approssimativa delle porzioni ecc., il dimagrimento in menopausa rappresenta una terapia alimentare ben definita nonché associata ad un rigido programma di attività motoria auspicabile.

Il mantenimento ponderale del normopeso è univocamente applicabile poiché totalmente innocuo, mentre la terapia finalizzata a dimagrire in menopausa comprende alcuni rischi di cui tener conto; primo tra tutti, il peggioramento dello stato umorale. Il dimagrimento in menopausa NON DEVE MAI e in nessun modo FALLIRE o trasmettere al soggetto una SENSAZIONE di insuccesso terapico . Ciò perché un evento negativo simile potrebbe compromettere significativamente la stabilità emotiva della donna (già messa a dura prova) e fomentare alcune tra le principali cause eziologiche dell'aumento di peso post-menopausale (che, come anticipato, sono di natura psicologica). Tra queste ricordiamo: sindrome climaterica e sintomi fisici associati, percezione del senso di "inutilità", riduzione dell'autostima, riduzione della libido, sintomi depressivi o ansiosi (più o meno importanti) ecc.; ovviamente, tutto questo si traduce (il più delle volte) in un aumento della fame nervosa e, RARAMENTE, in una riduzione dell'appetito con tendenza all'anoressia nervosa (intesa come sintomo e non come PATOLOGIA psichiatrica conclamata).

Parallelamente, esistono anche inconvenienti di tipo organico e/o metabolico. Ricordiamo che (ovviamente) dimagrire in menopausa prevede la riduzione della maggior parte degli alimenti ad alta densità energetica. Ciò implica un'inesorabile moderazione delle principali fonti di calcio (Ca) alimentare, ovvero dei formaggi più calorici (di solito, quelli stagionati). Come molti lettori già sapranno, la menopausa (e più precisamente il calo estrogenico - progestinico) espone le donne al rischio di demineralizzazione dell'osso (osteoporosi); per scongiurarne l'insorgenza (dando per scontato un livello di densità ossea ottimale in fase di pre - menopausa) occorre che il soggetto intraprenda una terapia ormonale sostitutiva (ove applicabile) alla quale è sempre necessario associare l'incremento di: calcio (sale minerale), vit. D alimentare, attività fisica auspicabile e (eventualmente) dell'apporto di fitoestrogeni (contenuti ad es. nella soia e nell'estratto di trifoglio rosso). Raggiungere i 1200 mg/die di calcio alimentare senza l'utilizzo di integratori riducendo i formaggi stagionati NON è un'operazione nutrizionale di semplice fattura, a maggior ragione se la correzione dietetica avviene in assenza di terapia ormonale sostitutiva (valutata non pertinente o non necessaria) poiché, in tal caso, il fabbisogno di calcio alimentare giornaliero sale a 1500 mg/die.

Parallelamente ricordiamo che, nella terza età, l'aumento moderato dello spessore adiposo risulta PROTETTIVO dalle fratture ossee per contusione. Ciò significa che, in assenza di fattori di rischio o complicazioni metaboliche significative dovute al sovrappeso, dimagrire in menopausa NON è sempre un accorgimento utile al miglioramento dello stato di salute. Intraprendere o meno la terapia alimentare in questo momento della vita femminile dipende dalla valutazione e dalla ponderazione di tutti i fattori di rischio che caratterizzano il caso specifico.