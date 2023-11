Seitan, tofu, tempeh: che differenza c'è?

Seitan: cos'è, proprietà e usi

Il seitan, che si ricava dal glutine di frumento, proprio per essere l'alternativa più nota alla carne, per la sua versatilità e caratteristiche è definito "carne di grano". La sua consistenza, infatti, risulta simile a quella della carne. Ha un notevole apporto proteico.

La pasta di glutine ricavata dal frumento, viene cotta, e venduta in panetti. Sia al naturale che affumicato o aromatizzato.

Il seitan è molto versatile in cucina. Come la carne, può essere grigliato, cotto al forno, in padella, cucinato come stufato in umido, come arrosto, oppure per preparare polpette, burger, e ragù.