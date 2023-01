Differenze fra proteine animali e vegetali

Le proteine, come è noto, sono costituite da mattoni chiamati aminoacidi. Alcuni di essi sono essenziali, ovvero l'organismo non è in grado di produrli ed è necessario introdurli con l' alimentazione . Le proteine animali sono definite nobili e complete poiché contengono tutti gli aminoacidi essenziali in quantità e in rapporti equilibrati. Le proteine vegetali, invece, sono definite incomplete poiché carenti in uno o più aminoacidi essenziali.

Quali preferire?

Le proteine, come è noto, non sono l'unico elemento da considerare in una alimentazione sana e bilanciata se si parla di nutrienti. È importante, invece, considerare la qualità proteica intesa in termini di composizione amminoacidica. Quali preferire tra animali e vegetali da questo punto di vista? Le proteine vegetali, per via della loro carenza in aminoacidi essenziali, non sarebbero da preferire poiché non rappresentano un'alternativa egualmente nutritiva e completa a quelle animali.

Ciò non significa che non sia possibile escludere le proteine animali dalla dieta, ma che sia fondamentale combinare alimenti vegetali di diversa origine, per ottenere lo stesso livello nutrizionale. Un esempio classico, consigliato dagli esperti in nutrizione, è dato dall'abbinamento tr cereali e legumi, quindi pasta e ceci, pasta e fagioli, riso e piselli

In questo caso di parla di complementazione proteica: gli aminoacidi di cui è carente la pasta (lisina, metionina ecc) vengono forniti dai legumi, e viceversa. Una carenza di lisina può determinare un deficit di vitamina B3, fondamentale per il funzionamento del sistema nervoso e per la respirazione cellulare. Se ad essere carente è la metionina, invece, a risentirne potrebbero essere capelli, unghie e lo stress ossidativo a livello cellulare.