Dieta Vegana: Fa Bene o Fa Male?

Attenzione! Il presente paragrafo include alcune riflessioni dell'autore.

Le patologie verso le quali la dieta vegana mostra una correlazione inversa sono principalmente quelle "del benessere", che si correlano a sovrappeso grave, condotte alimentari inappropriate e sedentarietà.

L'obesità è provocata da:

Per la sua caratteristica di restrizione, il veganesimo tende ad escludere gran parte dei cibi che contengono più ingredienti, o che possono essere contaminati da prodotti di origine animale. Ciò la rende selettiva nei confronti dei prodotti, per così dire, "meno problematici".

Questa caratteristica, indiscutibilmente positivia, d'altro canto non ha nulla a che vedere col fatto che si consumino cibi di origine vegetale od animale . Mangiando patatine quodianamente patatine fritte in olio di palma esausto ci si ammalerebbe comunque.

Inoltre, avendo una forte attitudine "green", il vegano medio ha un livello di attività motoria decisamente superiore e un approccio salutistico ben più spiccato.

Anche questo è ovviamente un grande pregio, ma anch'esso va ad inquinare i risultati, perché interferisce con la variabile del peso, della fitness generale e non solo; tutti fattori di rischio importantissimi .

Ciò che possiamo concludere è che il veganesimo si associa oggettivamente a un minor tasso di sovrappeso e complicazioni ad esso correlate, ma non per merito dell'esclusione dei cibi di origine animale .

L'osservazione dello stato di salute non andrebbe fatta tra vegani e popolazione generale, ma tra vegani ed onnivori in normopeso, attivi e che seguono una dieta equilibrata - includendo una comparazione trasversale a parità di BMI e di LAF.

Molti lettori, soprattutto vegani, si chiederanno: "perché farsi tutte queste domande se, com'è ovvio, essere vegani offre questi vantaggi?"

Semplicemente perché, senza osservare i numeri, è del tutto impossibile farsi un'idea della questione.

Nel 2020, la popolazione italiana ammontava a 59,55 milioni di persone. Circa il 25% degli under 18 era in sovrappeso (i minorenni erano il 16,6% della poppolazione), così come oltre il 46% degli adulti e degli anziani (la tendenza è all'aumento) andava oltre il 24,9 di BMI.

Più del 91% del totale si dichiarava completamente onnivoro, e un 8,9 % in qualche modo vegetariano. La popolazione vegana era più o meno del 2,4%.

Questo significa che il 75% dei minorenni e il 54% degli adulti era i normopeso, e ben 97,6% di essi era onnivoro, non vegano .

Non bisogna quindi essere miopi nel valutare la reale enttià statistica delle correlazioni.

Se anche il 100% dei vegani fosse in normopeso, si riferirebbe solamente a 1,4 milioni di persone. Oltre 34 milioni di persone, d'altro canto, erano onnivore e in normopeso.

E' quindi deducibile (a meno che non si voglia necessariamente dimostrare il contrario, in qualche modo) che il problema del sovrappeso, delle patologie del benessere e di certi tumori non dipende dal fatto che si consumino alimenti di origine animale o vegetale, ma dallo stile di vita complessivo.

Una persona che mangia solo cibo spazzatura, in mezzo al quale ci sono alimenti di origine animale, difficilmente farà sport 4-5 volte a settimana e, molto probabilmente, fumerà sigarette e consumerà alcolici in eccesso.

Il colon irritabile con tendenza alla diarrea e la disbiosi caratterizzata da risalita dei batteri nell'intestino tenue possono non rispondere positivamente alla dieta vegana.

Se da un lato questo regime alimentare protegge dai tumori del colon retto e determina la proliferazione di batteri simbionti, dall'altro è anche ricca di FODMAPs e di prebiotici.

In determinati casi, ciò favorisce ulteriormente l'attività del microbiota, che può acutizzare sintomi e segni clinici come diarrea e gas intestinali in eccesso.

In tal caso, consultare un gastro-enterologo.

La dieta vegana, per essere equilibrata, dev'essere struttrata con una certa attenzione. Purtroppo, anche in quel caso, richiede l'integrazione con vitamina B12 che, negli alimenti di origine vegetale (ad oggi conosciuti), non è presente in quantità sufficienti nella sua forma biodisponibile.

Rendere sostenibile artificialmente uno stile alimentare lo rende inadeguato per definizione; ciò è incontestabile.

E' pur vero che i supplementi nutrizionali vengono abbondantemente utilizzati anche nella dieta onnivora, ma quasi sempre in caso di dieta mal gestita, a scopo profilattico, in condizioni disagevoli o patologie, o addirittura inutilmente.

Non ne facciamo una questione di principio, ma è giusto osservare i fatti per quelli che sono. Ognuno è totalmente libero di perseguire i propri obbiettivi e di essere federe alle proprie filosofie. Tuttavia, è indiscutibile che la dieta onnivora non richieda obbligatoriamente supplementi nutrizionali, mentre quella vegana, per quanto ben progettata, invece si.

Nella dieta vegana si registrano, inoltre, frquenti carenze di:

L'apporto proteico della dieta vegana, se ben organizzata, è quantitativamente e qualitativamente sufficiente a scongiurare la carenza. Tuttavia, per la natura chimica degli alimenti che la compongono, è molto difficile aumentare i livelli proteici totali senza incrementare molto anche i grassi o i carboidrati - si tratta di un dettaglio che interessa agli amanti del bodybuilding e dello sport.

Soprattutto senza l'uso di integratori, la dieta vegana è un regime alimentare difficile (senza B12, impossibile) da sostenere nel periodo dell'infanzia, della gravidanza, dell'allattamento e, talvolta, in terza età.

La dieta vegana può indurre a consumare livelli eccessivi di fibra alimentare e antinutrienti di tipo chelante (ossalati e fitati) oltre agli inibitori delle proteasi, favorendo il malassorbimento di alcuni principi nutritivi.

Che lo si reputi un problema oppure no, le ricerche e la clinica riportano che la dieta vegana tende ad associarsi frequentemente a complicanze nutrizionali come:

Attenzione! L'ultimo punto è il frutto di traduzioni nutrizionali eseguite dall'autore a livello ambulatoriale, nelle quali si sono riscontrati insufficienti apporti dei suddei in soggetti vegani che intendevano seguire un regime alimentare non necessariamente vincolato all'uso di integratori.

Per queste ragioni, l'adozione della dieta vegana richiede un'attenta supervisione nutrizionale in grado di prevenire o colmare eventuali carenze alimentari attraverso l'uso ponderato di integratori specifici ed alimenti fortificati.

La Posizione della Academy of Nutrition ad Dietetics: Vedetarian Diets

Per correttezza divulgativa, riportiamo l'abstract di un lavoro della Academy of Nutrition ad Dietetics: Vedetarian Diets, pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

È posizione Academy of Nutrition ad Dietetics che le diete vegetariane, incluse quelle vegane, adeguatamente pianificate siano salutari, nutrizionalmente adeguate e possano fornire benefici per la salute per la prevenzione e il trattamento di alcune malattie. Queste diete sono appropriate per tutte le fasi del ciclo di vita, compresa la gravidanza, l'allattamento, l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta più avanzata e per gli atleti. Le diete a base vegetale sono più sostenibili dal punto di vista ecologico rispetto alle diete ricche di prodotti animali perché utilizzano meno risorse naturali e sono associate a danni ambientali molto minori. Vegetariani e vegani sono a rischio ridotto di alcune condizioni di salute, tra cui cardiopatia ischemica, diabete di tipo 2, ipertensione, alcuni tipi di cancro e obesità. Un basso apporto di grassi saturi e un elevato apporto di verdura, frutta, cereali integrali, legumi, prodotti a base di soia, noci e semi (tutti ricchi di fibre e sostanze fitochimiche) sono caratteristiche delle diete vegetariane e vegane che riducono le LDL e promuovono un migliore controllo della glicemia. Questi fattori contribuiscono alla riduzione di alcune malattie croniche. I vegani hanno bisogno di fonti affidabili di vitamina B-12, come cibi fortificati o integratori.