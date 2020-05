Dieta e Unghie - Cibi per Rinforzarle

Come anticipato, le unghie sono costituite da corneociti morti ripieni di cheratina. Quest'ultima è una fibra peptidica composta in gran parte da amminoacidi solforati. Tuttavia, la sintesi e l'integrità delle catene proteiche sono garantite anche dalla presenza vitaminica e di alcuni oligoelementi. In particolare, la resistenza e la robustezza delle unghie vengono assicurate da:

Gli integratori per le unghie da assumere per bocca, così come la dieta, non esercitano un'azione altamente specifica.

Possono essere di grande aiuto in caso di carenze nutrizionali specifiche o generalizzate, e in genere esercitano la loro funzione su tutti i tessuti cheratinizzati (pelle, peli, unghie e capelli); la loro pertinenza è visibile con una riduzione della fragilità e un aumento della salute delle unghie, dei capelli, della pelle e delle mucose.

Gli integratori orali per le unghie contengono tutti i principi nutrizionali di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, singoli o in forma combinata.

Per contrastare la fragilità delle unghie sono disponibili anche integratori locali o topici da applicare direttamente sulla lamina ungueale. Contengono prevalentemente acqua, cistina, lipidi e alcuni additivi.

