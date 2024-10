Cosa mangiare per evitare un tumore allo stomaco? Cosa mangiare dopo l'intervento?

Tumore e carcinoma

I tumori dello stomaco non sono tutti uguali. Possono essere costituiti da formazioni benigne o maligne, con invasività e tendenza alla metastasi parecchio differenti. Tra tutte le tipologie, quella responsabile del maggior numero di morti è senz'altro il carcinoma gastrico.

Il carcinoma gastrico è particolarmente diffuso in Giappone e Sud-America; in Italia, il numero delle diagnosi pare maggiore in Toscana ed Emilia-Romagna. Colpisce di più i maschi delle donne (2:1) e l'età massima di incidenza è 45-55 anni.

I fattori di rischio del carcinoma gastrico sono:

Nota: la presenza di gastrite e/o ulcera può essere correlata all'insorgenza di carcinoma gastrico ma, di per sé, non rappresenta un fattore primario.

Il carcinoma gastrico è una forma tumorale dello stomaco piuttosto subdola; infatti, pur generando una sintomatologia dolorosa e ben percepibile, viene talvolta confuso con altre malattie meno gravi (gastriti, ulcere ecc); inoltre, tende a sovrapporsi ad altre forme maligne. Anche per questi due motivi, il carcinoma gastrico rientra tra le principali cause di morte per tumore in Italia dopo il tumore del polmone e i tumori del colon-retto e dell'ano.

Una diagnosi precoce riduce sensibilmente la possibilità di morte; è dunque consigliabile che, in presenza di dolore, fastidio e inappetenza (soprattutto verso la carne), ci si rivolga al proprio medico che valuterà la pertinenza di un accertamento clinico (gastroscopia ed eventualmente biopsia).

In caso di diagnosi positiva, la terapia prevede la resezione dell'area malata, la radioterapia e la chemioterapia. D'altro canto, in seguito all'asportazione dello stomaco o di una sua parte, o alla formazione di un bypass gastro-digiunale, il soggetto avrà la necessità di seguire una dieta specifica a causa della compromissione digestiva.