Come mangiare con i trigliceridi alti: dieta per ipertrigliceridemia

Cosa mangiare con i trigliceridi alti?

Come anticipato, i trigliceridi alti possono essere la conseguenza di condotte alimentari e stile di vita inappropriati; l'obesità è il frutto dell'abuso alimentare (talvolta correlato a disordini di natura psichica), generalmente esteso a tutti gli alimenti ipercalorici e alle bevande zuccherate o alcoliche, ed aggravato dall'insufficienza di attività fisica complessiva. E' possibile definire che l'abuso alimentare, nel complesso, favorisca lo squilibrio dei pasti (riducendone la frequenza a vantaggio del monte calorico), determinando una risposta metabolica inefficace, inefficiente o inappropriata.

L'eccesso calorico, soprattutto derivante dagli zuccheri, determina l'innalzamento eccessivo della glicemia sanguigna; questa iperglicemia, che di riflesso induce iperinsulinemia (eccesso di insulina), nel soggetto sedentario (e soprattutto nell'obeso e/o nell'insulino-resistente) favorisce la scorretta ripartizione dei nutrienti, i quali (ad opera dell'effetto anabolico e lipogenico dell'insulina) subiscono inesorabilmente la conversione in acidi grassi.

In pratica, è possibile affermare che l'abuso alimentare sia correlato all'iperglicemia, all'iperinsulinemia, e favorisca la sintesi di acidi grassi determinando l'insorgenza dei trigliceridi alti nel plasma.

Inoltre, ricordiamo che l'alcol etilico, pur non essendo un nutriente in quanto non viene coinvolto direttamente nella produzione energetica, fornisce 7 kcal per grammo; esso contribuisce all'ammontare calorico del pasto, determina uno stimolo insulinico paragonabile a quello dei carboidrati semplici e per essere metabolizzato deve subire la conversione biochimica in acidi grassi.

Se ne evince che anche l'abuso di alcol contribuisce significativamente all'innalzamento dei trigliceridi sanguigni.



Esistono anche nutrienti utili alla riduzione dei trigliceridi ematici; è il caso degli acidi grassi essenziali omega-3, ovvero l'acido alfa linolenico (18:3 ALA), l'acido eicosapentaenoico (20:5 EPA) e l'acido docosaesaenoico (22:6 DHA). Gli alimenti che li contengono sono soprattutto: pesce azzurro (aringa, sardina, sgombro, lanzardo, alaccia, aguglia, palamita, tonno, alice, salmone, "merluzzo" ecc.) ed oli vegetali o di pesce (olio di semi di lino, di soia, di noce, ribes nero, colza ecc; olio di fegato di merluzzo). EPA e DHA svolgono numerose funzioni utili alla prevenzione delle coronaropatie; tra queste ricordiamo un effetto diretto su

Riduzione: dei trigliceridi ematici, della sintesi epatica delle VLDL, della densità del sangue, della pressione arteriosa, della fibrinogenoemia, del potenziale di aggregazione piastrinica;

Potenziamento della fibrinolisi;

Inibizione della sintesi di PDGFc (fattore determinante nella patogenesi dell'aterosclerosi);

A seconda dello studio, si osserva anche un miglioramento della colesterolemia.

Gli acidi grassi essenziali della famiglia omega3 sono fondamentali nel trattamento dietetico dei trigliceridi alti e nella riduzione delle complicanze e comorbilità associate.

Parallelamente, il difetto di fibra alimentare (soprattutto solubile) può aggravare la condizione dei trigliceridi alti nel sangue; essa è in grado di modulare l'assorbimento dei nutrienti favorendo l'attenuazione della curva glicemica e riducendo la lipogenesi; pertanto, garantire una quota di fibra pari a 30 g al giorno rappresenta un ottimo accorgimento per la riduzione dei trigliceridi sanguigni.

In definitiva, le raccomandazioni per prevenire e curare i trigliceridi alti sono: