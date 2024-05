Dieta per l'epatite: cosa mangiare e cosa no

Dopo aver illustrato qui il ruolo dell'alimentazione come possibile causa di vari tipi di epatite, cerchiamo di capire quali sono gli obbiettivi di una dieta finalizzata al trattamento delle sofferenze epatiche.

Sia in caso di epatite acuta che di epatite cronica, la dieta si pone l'obiettivo di: ridurre l'affaticamento dell'organo, compensare un eventuale carenza delle sue funzioni metaboliche, eliminare le cause predisponenti (se dietetiche) e prevenire un peggioramento della patologia.

Per quanto possa sembrare strano, in molti casi non è possibile perseguire tutti i suddetti obbiettivi contemporaneamente; si rende quindi necessaria una scelta tra le varie possibilità. Questa decisione (sempre e soltanto a discrezione del medico specialista curante) va svolta in funzione di alcuni fattori primari, che sono: gravità dell'epatite, funzionalità ed insufficienza dell'organo, altre comorbilità, prognosi e caratteristiche soggettive del paziente ecc

In definitiva, non esiste una sola dieta per l'epatite, poiché questa va stabilita in base alla situazione; non è quindi un caso come varie diete per l'epatite possano essere anche quasi diametralmente opposte l'una dall'altra. Inoltre, per quanto siano potenzialmente (ma non necessariamente!) correlate, è doveroso specificare che "epatite" e: insufficienza epatica, fibrosi epatica, cirrosi epatica o carcinoma epatico non sono sinonimi.

E' infatti possibile che un'epatite acuta grave provochi insufficienza epatica transitoria ma curabile, o che un'epatite cronica non induca insufficienza epatica ma tenda ad evolvere lentamente in fibrosi e poi in cirrosi; ancora, è possibile che da una steato-epatite si passi rapidamente ad uno stato cirrotico lieve ma stabile. Insomma, le possibilità sono davvero molte.