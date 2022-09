Dieta in base al Tipo di Pelle: Come sceglierla

La pelle delle persone non è tutta uguale ma si suddivide in diverse tipologie con caratteristiche specifiche. Per mantenersi bella e in salute necessita quindi di trattamenti ad hoc da portare avanti con prodotti mirati. Quello che molti non sanno però è che anche ciò che si mangia ne condiziona l'aspetto e la qualità perché la dieta influisce sui livelli di ormonali, le cui fluttuazioni si riversano su tutti gli organi compresa la pelle. Per questo esistono alimenti più o meno adatti a seconda della propria tipologia di pelle.

Come capire che tipo di pelle si ha La pelle si divide in tre macro categorie: secca, grassa o mista, facilmente distinguibili tra loro. Se la pelle si lucida con facilità e produce una grande quantità di sebo è grassa, se appare spesso arrossata o irritata e tende a squamarsi si può definire secca, mentre se sembra grassa in alcune zone e secca in altre, mista. Oltre a queste tipologie esistono poi problematiche specifiche, ognuna delle quali bisognose o meno di alcuni alimenti.

Migliori e peggiori alimenti per la pelle grassa La pelle grassa produce più sebo rispetto allo standard. Una mano per contrastare il fenomeno può venire da alimenti con oli anti infiammatori come avocado, olio d'oliva, pesce e semi di lino e dalla minor assunzione di alimenti grassi e molto lavorati come le patatine fritte, e di zucchero aggiunto (0 inferiore al 10% al giorno). Per prevenire la sovrapproduzione di sebo e combattere i pori ostruiti può essere anche utile evitare carboidrati raffinati e optare per pollame o pesce al posto delle carni rosse.

Migliori e peggiori alimenti per pelli miste Poiché la pelle mista è un mix di secca e grassa, integrare le indicazioni alimentari dei precedenti tipi è un buon punto di partenza. Le persone con la pelle mista ad esempio non hanno bisogno di abbandonare completamente i carboidrati ma è importante prestare attenzione a quali tipi di cereali e grano consumare. I carboidrati possono infatti causare infiammazioni e alterare il delicato equilibrio di chi ha la pelle mista, quindi meglio dirigersi verso quelli ricchi di proteine e a basso indice glicemico come il riso integrale o la quinoa.

Migliori e peggiori alimenti per la pelle spenta La pelle opaca o spenta è spesso causata dallo stress ossidativo dell'ambiente circostante, o dall'esposizione a sostanze inquinanti e pesticidi. Per combatterla gli antiossidanti sono alleati preziosi, soprattutto quelli contenenti il micronutriente licopene, presente in molta frutta e verdura rossa o rosa come pomodoro, guaiava, papaia e peperoncino. Anche il cioccolato è utile alla causa, visto che il cacao è una fonte naturale di antiossidanti. In questo caso meglio preferire quello extra fondente (o oltre il 75%), in modo da non fare il peno di zucchero extra.