Dieta per le smagliature: cosa mangiare e cosa fare

Le smagliature sono una traccia evidente dell'estensione cutanea provocata dall' aumento di peso repentino o dalla gravidanza. Si formano per la lacerazione del derma , lo strato intermedio della pelle; in particolare, insorgono a causa della rottura delle fibre proteiche elastiche .

Perché modificare la dieta?

La dieta contro le smagliature è finalizzata ad aumentare l'apporto dei nutrienti indispensabili all'elasticità della pelle; ha un significato essenzialmente preventivo e protettivo.

La "sintesi" e "l'aggiustamento" delle fibre elastiche è regolato dalle funzioni istologiche del derma, che intervengono attivamente per supportare il tessuto. In sostanza, per quanti nutrienti si possano introdurre con gli alimenti, se l'organismo non intervenire attivamente, il margine di miglioramento è parecchio ridotto.

Il principio fondamentale della dieta per le smagliature è quello di garantire alle cellule dermiche (i fibroblasti) quantità adeguate di quei nutrienti necessari per la sintesi delle macromolecole che conferiscono turgore ed elasticità alla pelle.

Il derma, caratterizzato da un reticolo proteico sintetizzato dai fibroblasti (derma reticolare), è composto da due tipi di proteine:

Collagene: che dona resistenza

Elastina: che denota elasticità.

Se la consistenza del derma reticolare viene compromessa dalla malnutrizione, aumenta la probabilità di insorgenza delle smagliature.