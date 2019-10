Molte persone affette da sintomi anche piuttosto rilevanti e fastidiosi, spesso non capiscono cosa mangiare per migliorare la propria condizione. In questo articolo cercheremo di comprendere meglio come impostare la terapia dietetica più idonea

Soprattutto per la sua eziologia multifattoriale , con fattori nutrizionali, nervosi, talvolta idiopatici, l'IBS non può essere curata nel senso stretto del termine, ma piuttosto prevenuta o compensate rendendola asintomatica.

In assenza di una causa chiaramente evidenziabile, la sindrome da colon irritabile viene spesso associata a compromissioni della stabilità psicologica. Il meccanismo patogenetico è controverso e ancora del tutto privo di adeguate conferme scientifiche. D'altro canto, è possibile che il colon, essendo provvisto di una regolazione neuro-ormonale propria ma correlata al cervello , risulti oggetto di disfunzioni che interessano la liberazione o la captazione di certi mediatori chimici. Alcuni meccanismi verosimilmente compromessi dalla sindrome del colon irritabile sono: l'alterazione della liberazione di serotonina (responsabile, tra l'altro, della contrazione muscolare liscia), la vasocostrizione capillare e la regolazione immunitaria della mucosa . In pratica, l'attività cerebrale modifica quella intestinale e può dare origine alla sindrome da colon irritabile. Altri meccanismi "teoricamente" in grado di contribuire, attivare o peggiorare la sindrome del colon irritabile sono le modificazioni nervose che incidono sulla contrattilità intestinale e l' iperalgesia viscerale (cioè l'aumento della sensibilità al dolore ). Non è comunque da escludere che la sindrome del colon irritabile possa dipendere da altri fattori ancora sconosciuti come, ad esempio, l' infiammazione tipica di certe coliti .

Non per nulla, la sua diagnosi è quasi sempre "di esclusione" rispetto alle malattie organiche dalle quali va differenziata. Contrariamente a quanto si possa pensare, la diagnosi differenziale della sindrome del colon irritabile è molto importante; questo perchè alcune malattie dell'intestino – certe quasi innocue, altre gravi – possono manifestarsi con una sintomatologia molto simile; vale quindi la pena eseguire tutti gli esami necessari ad escludere queste condizioni patologiche. Ad ogni modo, chiunque accusi tali sintomi – ribadiamo: dolori addominali , stipsi e/o diarrea – non si dovrebbe allarmare troppo. Si tenga presente che, vantando un'incidenza compresa tra il 10-20 % circa – di cui il 70 % costituito da donne – la sindrome del colon irritabile costituisce il disagio intestinale più diffuso in tutto l'occidente e assolutamente non correlato all'incidenza di tumore del colon -retto.

Secondo l'esperienza clinica di molti professionisti, la sindrome del colon irritabile sembra migliorare sensibilmente con l'equilibrio emotivo del paziente. Ciò accade sia in circostanze occasionali – come ad esempio il periodo vacanziero – sia in concomitanza di certe terapie farmacologiche ansiolitiche . Detto questo, non è possibile rimanere sempre in vacanza e nemmeno assumere ansiolitici solo per migliorare la condizione del proprio alvo.

Come abbiamo detto, la dieta non è da considerare una causa vera e propria di sindrome del colon irritabile, ma rappresenta comunque un tassello determinante al suo trattamento – necessario alla moderazione dei sintomi.

Dieta

La dieta per il colon irritabile è essenziale a moderare la frequenza e l'intensità dei sintomi. D'altro canto, non è possibile uniformare totalmente il sistema terapeutico, in quanto l'alterazione dell'alvo può risultare diametralmente opposta a seconda dei casi.

La prevalenza del tipo di alterazione dell'alvo, ovvero la differenziazione tra stipsi e diarrea, è un aspetto tutt'altro che trascurabile. Mentre la stitichezza colpisce prevalentemente le donne, feci troppo liquide si manifestano soprattutto nel sesso maschile – anche se talvolta i due sintomi si alternano con prevalenza di una o dell'altra componente.

Vero è che in entrambe le circostanze, caratterizzate da stipsi o diarrea, si può trarre vantaggio dall'aumento della quota di fibre solubili. Tuttavia si tratta di un solo fattore nutrizionale comune. Inoltre, sono veramente pochi gli alimenti ad avere una netta prevalenza di queste ultime sule altre, ragion per cui non sempre la gestione dei cibi risulta così semplice.

Infine, non meno importante, dobbiamo tenere bene a mente che spesso la diarrea è alternata da periodi di stipsi; ciò significa che interrompere troppo a lungo l'assunzione di fibre per far riacquisire consistenza alle feci potrebbe favorire o aggravare la stitichezza successiva.

Entriamo più nel dettaglio.

Cosa mangiare nella dieta per il colon irritabile con stipsi o stitichezza?

Oltre il 70 % dei casi di sindrome da intestino irritabile interessa le donne; di conseguenza, il quadro predominante è di certo la stipsi associata a dolore intestinale, senso di sollievo dopo l'evacuazione e, talvolta, percezione di aumento progressivo della circonferenza addominale (sensazione di gonfiore da tensione addominale), con sentori di eccessiva pienezza; spesso, i soggetti interessati da sindrome del colon irritabile con stipsi lamentano anche feci caprine, svuotamento incompleto, emorroidi e/o ragadi.

Nella sindrome da colon irritabile con stipsi servono generalmente più fibre e più acqua, possono aiutare anche cibi diversamente lassativi come i kiwi e fattori probiotici.

Differentemente dalla stipsi dovuta a scarsità di fibre e acqua nella dieta, la stitichezza associata a sindrome del colon irritabile non è direttamente correlata a queste due componenti nutrizionali; detto ciò, queste possono certamente influire sulla sintomatologia.

È importante tenere a mente che la severità, per così dire, delle manifestazioni può avere eziologia multipla, di conseguenza può giovare di correzioni dietetiche e/o comportamentali anche differenti.

Peraltro, il fatto che non vi sia una correlazione diretta con questi due elementi dietetici indica che, di solito, anche l'assunzione di 30 g di fibre e 1,5-2 litri di acqua al giorno non riesce a normalizzare la funzionalità intestinale.

L'assunzione di probiotici associati a prebiotici è, talvolta, positiva sui sintomi. Si tratta comunque di una correlazione debole, ma meritevole di considerazione.

La terapia nutrizionale è comunque indispensabile a differenziare una stipsi dieta-dipendente da una sindrome da colon irritabile psicogena.

Cosa mangiare nella dieta per il colon irritabile con diarrea?

Se è vero che nella sindrome del colon irritabile con stitichezza l'aumento delle fibre e dell'acqua non induce necessariamente un miglioramento delle evacuazioni, in caso di diarrea il discorso si complica ulteriormente.

In maniera semplicistica potremmo consigliare: più fibre solubili – perché capaci di gelificare l'acqua residua nel lume intestinale – limitando però quelle insolubili – che tendono ad aumentare i gas e le contrazioni peristaltiche, quindi anche il meteorismo – e tentare di escludere i fattori antinutrizionali come gli inibitori delle proteasi, ossalati, fitati e gli elementi osmotici (come il lattulosio del latte caldo), irritanti (compresi i nervini quali alcol e caffeina, ma anche spezie piccanti come il peperoncino e il pepe), fermentabili (come i grossi carichi glicemici, tipo pizza) e, più in generale, i cibi lassativi. Si consiglia di fare attenzione ai probiotici; se per alcuni dimostrano un effetto positivo, forse mettendo in condizioni di maggior salute la mucosa intestinale – tuttavia più spesso compromessa nelle forme di diarrea patologica – per altri aggravano i sintomi.

Non abbiamo parlato dell'acqua. Questo perché non è consigliabile ridurre l'apporto di acqua con i cibi e le bevande, poiché è sempre necessaria al corretto funzionamento dell'organismo. Non è nemmeno possibile gestirne il riassorbimento intestinale, perchè la diarrea stessa è una forma di malassorbimento dei liquidi.

Inoltre pare che anche digiunando, riducendo quindi drasticamente l'assunzione di liquidi – con la dieta si assume la maggior parte dell'acqua quotidiana – la diarrea persista evolvendosi in mucorrea – prevalenza di muco rispetto alle feci stesse. A volte, la frequenza delle evacuazioni nel colon irritabile con diarrea è talmente elevata da provocare mucorrea anche senza digiunare.

Si consiglia di rinunciare ai cibi ricchi di fibre insolubili, o alle parti degli stessi che le contengono; spesso infatti, le fibre insolubili abbondano nella buccia della verdura, della frutta, nella porzione esterna dei semi amidacei come cereali (crusca) e legumi ecc. Risulta tuttavia sconsigliabile praticare una dieta a baso residuo, in quanto le fibre solubili hanno un'azione gelificante. Può essere un'ottima abitudine prediligere, nei momenti di acuzie, i vegetali cotti – la cottura migliora la solubilità delle fibre – e sbucciati – per le ragioni di cui sopra.

Il colon irritabile è molto diffuso anche nei soggetti in sovrappeso. A tal proposito, ricordiamo che tra le varie funzioni delle fibre, oltre a quelle di stimolo della peristalsi intestinale e prebiotica, c'è sono anche il favore della sazietà. Una dieta a basso residuo è tendenzialmente più energetica e meno saziante di una equilibrata.