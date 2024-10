Dieta e comportamento per il colon irritabile

La relazione tra colon irritabile (IBS) e dieta è senz'altro molto forte. Detto ciò, curiosamente, recenti teorie suggeriscono che in realtà l'alimentazione non va considerata come la causa principale di colon irritabile, ma piuttosto un fattore che può esacerbarne o acutizzarne i sintomi e i segni clinici. L'eziologie dell'IBS potrebbe essere totalmente diversa, più precisamente legata ad una differente comunicazione nervosa tra cervello e intestino. Parliamo di "differenza" e non di "difetto" poiché, ad oggi, la sindrome del colon irritabile non è considerata una malattia. Incidono, per il vero, molti altri fattori; ad esempio lo stato psicologico, altri elementi che possono irritare chimicamente l'intestino (cibi piccanti, alcol, nervini ecc.), eventuali comorbilità come i diverticoli, deficit enzimatici digestivi ecc. Da quanto detto emerge comunque che gli unici fattori gestibili siano quelli di pertinenza dietetica - anche se molti soggetti riportano grandi miglioramenti a seguito di terapia ansiolitiche, farmacologiche o psicologiche-comportamentali. A conti fatti, le persone affette da sintomi intensi, spesso non capiscono cosa mangiare per migliorare la propria condizione. In questo articolo cercheremo di comprendere meglio come impostare la terapia dietetica più idonea Shutterstock

Cosa mangiare e non mangiare se si ha il colon irritabile? La dieta per il colon irritabile è essenziale a moderare la frequenza e l'intensità dei sintomi. D'altro canto, non è possibile uniformare totalmente il sistema terapeutico, in quanto l'alterazione dell'alvo può risultare diametralmente opposta a seconda dei casi. La prevalenza del tipo di alterazione dell'alvo, ovvero la differenziazione tra stipsi e diarrea, è un aspetto tutt'altro che trascurabile. Mentre la stitichezza colpisce prevalentemente le donne, feci troppo liquide si manifestano soprattutto nel sesso maschile – anche se talvolta i due sintomi si alternano con prevalenza di una o dell'altra componente. Vero è che, se considerassimo l'intestino d persone "normali", in entrambe le circostanze si potrebbe trarre vantaggio dall'aumento della quota di fibre solubili. Eppure, l'esperienza sul campo ha dimostrato che questa componente spesso non è efficacie nel trattamento risolutivo dei sintomi. Molte persone ottengono buoni risultati eliminando tutti i prodotti potenzialmente "irritanti" o stimolanti, come l'alcol, il caffè, il fumo di sigaretta e i cibi piccanti. Anche in questo caso tuttavia, non sempre i risultati sono garantiti. L'uso di integratori probiotici è parecchio controverso, nel senso che per alcuni determina alcuni miglioramenti, mentre per altri sembra addirittura negativo. A seguito di alcuni approfondimenti è emerso un fattore che, per molti, si è rivelato determinante. La correlazione tra i sintomi dell'IBS e la presenza di alcuni particolari idrati di carbonio che sembrerebbero avere una spiccata tendenza alla fermentazione. Stiamo parlando di molecole, sia disponibili che non disponibili alla digestione umana, appartenenti alle categorie: oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli. Certi quindi, avrebbero una funzione energetica anche per il nostro organismo, mentre altri fungono da fibra alimentare o comunque da prebiotico. Il sistema nutrizionale che ricerca ed esclude questi elementi è detta Low-FODMAPs Diet. Nella pratica, esso ha dimostrato un discreto successo ma che, tuttavia, non riguarda la totalità dei pazienti (la copertura è arrivata 2/3 circa). Per di più, spesso la sensibilità ai FODMAP è selettiva, soggettiva e dose dipendente. L'associazione di tutte le raccomandazioni citate sopra è, con tutta probabilità, la migliore combinazione dietetica contro il colon irritabile. Entriamo più nel dettaglio. Cosa mangiare nella dieta per il colon irritabile con stipsi o stitichezza? Oltre il 70 % dei casi di sindrome da intestino irritabile interessa le donne; di conseguenza, il quadro predominante è di certo la stipsi associata a dolore intestinale, senso di sollievo dopo l'evacuazione e, talvolta, percezione di aumento progressivo della circonferenza addominale (sensazione di gonfiore da tensione addominale), con sentori di eccessiva pienezza; spesso, i soggetti interessati da sindrome del colon irritabile con stipsi lamentano anche feci caprine, svuotamento incompleto, emorroidi e/o ragadi. Nella sindrome da colon irritabile con stipsi servono generalmente più fibre e più acqua, possono aiutare anche cibi diversamente lassativi come i kiwi e fattori probiotici. Tuttavia, differentemente dalla stipsi dovuta primariamente a scarsità di fibre e acqua nella dieta, la stitichezza associata a sindrome del colon irritabile non è direttamente correlata a queste due componenti nutrizionali; detto ciò, queste possono certamente influire sulla sintomatologia. È importante tenere a mente che la severità, per così dire, delle manifestazioni può avere eziologia multipla, di conseguenza può giovare di correzioni dietetiche e/o comportamentali anche differenti. Peraltro, il fatto che non vi sia una correlazione diretta con questi due elementi dietetici indica che, di solito, anche l'assunzione di 30 g di fibre e 1,5-2 litri di acqua al giorno non riesce a normalizzare la funzionalità intestinale. L'assunzione di probiotici associati a prebiotici è, talvolta, positiva sui sintomi. Si tratta comunque di una correlazione debole, ma meritevole di considerazione. Anche l'esclusione dei FODMAP può, paradossalmente, ridurre la stipsi. Nonostante alcune di queste molecole siano fermentabili dalla fora batterica, un'eccessiva attività di quest'ultima può gionfiare l'intestino e irritarlo, o comunque promuoverne una contrazione sfavorevole all'avanzamento delle feci. Questo spiegherebbe come mai alcuni stitici, riducendo alcuni alimenti di origine vegetale - e sostituendoli con altri - ottengono dei miglioramenti sul sintomo. La terapia nutrizionale è comunque indispensabile a differenziare una stipsi dieta-dipendente da una sindrome da colon irritabile psicogena. Cosa mangiare nella dieta per il colon irritabile con diarrea? Se è vero che nella sindrome del colon irritabile con stitichezza l'aumento delle fibre e dell'acqua non induce necessariamente un miglioramento delle evacuazioni, in caso di diarrea il discorso si complica ulteriormente. In maniera semplicistica potremmo consigliare di: aumentare le fibre solubili – perché capaci di gelificare l'acqua residua nel lume intestinale;

: Sfare attenzione ai probiotici; se per alcuni dimostrano un effetto positivo, forse mettendo in condizioni di maggior salute la mucosa intestinale – tuttavia più spesso compromessa nelle forme di diarrea patologica – per altri aggravano i sintomi. Non abbiamo parlato dell'acqua. Questo perché non è consigliabile ridurre l'apporto di acqua con i cibi e le bevande, poiché è sempre necessaria al corretto funzionamento dell'organismo. Non è nemmeno possibile gestirne il riassorbimento intestinale, perchè la diarrea stessa è una forma di malassorbimento dei liquidi. Inoltre pare che anche digiunando, riducendo quindi drasticamente l'assunzione di liquidi – con la dieta si assume la maggior parte dell'acqua quotidiana – la diarrea persista evolvendosi in mucorrea – prevalenza di muco rispetto alle feci stesse. A volte, la frequenza delle evacuazioni nel colon irritabile con diarrea è talmente elevata da provocare mucorrea anche senza digiunare. Si consiglia di rinunciare ai cibi ricchi di fibre insolubili, o alle parti degli stessi che le contengono; spesso infatti, le fibre insolubili abbondano nella buccia della verdura, della frutta, nella porzione esterna dei semi amidacei come cereali (crusca) e legumi ecc. Risulta tuttavia sconsigliabile praticare una dieta a basso residuo, in quanto le fibre solubili hanno un'azione gelificante. Può essere un'ottima abitudine prediligere, nei momenti di acuzie, i vegetali cotti ma poveri di FODMAP – la cottura migliora la solubilità delle fibre – e sbucciati – per le ragioni di cui sopra. Il colon irritabile è molto diffuso anche nei soggetti in sovrappeso. A tal proposito, ricordiamo che tra le varie funzioni delle fibre, oltre a quelle di stimolo della peristalsi intestinale e prebiotica, c'è anche il favore della sazietà.

Come si cura la colon irritabile? Come abbiamo detto, la dieta non è da considerare una causa vera e propria di sindrome del colon irritabile, ma rappresenta comunque un tassello determinante al suo trattamento – necessario alla moderazione dei sintomi. Secondo l'esperienza clinica di molti professionisti, la sindrome del colon irritabile sembra migliorare sensibilmente con l'equilibrio emotivo del paziente. Ciò accade sia in circostanze occasionali – come ad esempio il periodo vacanziero – sia in concomitanza di certe terapie farmacologiche ansiolitiche. Detto questo, non è possibile rimanere sempre in vacanza e nemmeno assumere ansiolitici solo per migliorare la condizione del proprio alvo. Ecco perché è fondamentale agire in maniera multifattoriale, prima di tutto regolarizzando lo stile di vita, riducendo il carico di stress nervoso e svolgendo attività motoria con sistematicità – necessari a combattere la causa primaria – ma anche dedicando il tempo e le energie necessari alla gestione della dieta – indispensabile a ridurre i sintomi. Per approfondire: Cura Sindrome del Colon Irritabile: Quale Trattamento

Quale comportamento fa male con il colon irritabile? Moltissimo. Gran parte delle persone che soffre di sindrome del colon irritabile è incapace di comprendere l'importanza di certi spazi, e di certi tempi, nell'arco della giornata. Questo riguarda chi soffre di diarrea, che dovrebbe diminuire la frenesia e quindi la costante soglia di attivazione (allerta), ma soprattutto chi lamenta stitichezza. L'evacuazione richiede un tempo (estremamente soggettivo) e l'intestino (che come abbiamo detto è estremamente correlato all'attività cerebrale) "percepisce" la frenesia della vita quotidiana; nella stipsi, lo stimolo è scarsamente identificabile e trascurarne l'insorgenza significa rimandarlo anche di moltissime ore. Più le feci permangono nel colon, più queste divengono dure per ri-assorbimento idrico da parte della mucosa. Purtroppo, a volte sembra non bastare nemmeno il ricavo del tempo necessario poiché, modificando artificiosamente gli orari, aumenta il rischio di ignorare i tempi dello stimolo fisiologico. Ciò spiega come mai, grazie anche ad un minor livello di stress generale, si assista spesso ad un miglioramento dei sintomi durante il periodo vacanziero e con l'ausilio di farmaci ansiolitici. Nota: si noti come, pur avendo un meccanismo di insorgenza totalmente diverso, l'aggravamento della stipsi dietetica e di quella da sindrome del colon irritabile funzionino allo stesso modo. Pertanto, la sindrome del colon irritabile caratterizzata solo da stipsi, e la così detta stitichezza idiopatica non sono del tutto differenziabili.

Attività motoria e colon irritabile Parliamo infine dell'attività fisica motoria. Oltre a non presentare alcun tipo di controindicazione – facendo comunque attenzione al livello di idratazione corporea in caso di stipsi – vanta un effetto benefico sia sulla stitichezza, sia sulla diarrea. Nel primo caso poi, è possibile notare un'ulteriore articolazione del meccanismo. Procedendo con ordine: · Il massaggio naturale dell'intestino indotto dal movimento fisico, così come la ventilazione diaframmatica, favoriscono il transito intestinale · Grazie alla secrezione delle catecolamine – ormoni responsabili dell'ipereccitabilità della muscolatura, sia liscia sia striata – l'intestino può giovare di un ulteriore supporto contrattile. L'effetto sulla diarrea invece è di tipo generico e, a dir il vero, interessa anche la stipsi; si tratta del ben noto meccanismo anti-stress. Anch'esso ha un'azione polivalente, nella quale il primo sistema interessa puramente la sfera psicologica (fare sport consente di "staccare la spina") e il secondo interessa la liberazione ormonale di endorfine (oppioidi naturali secreti dall'ipofisi nel cervello).