Dieta senza lattosio: il menù settimanale della nutrizionista

Sapete che la maggior parte degli adulti (circa il 65-70% della popolazione mondiale e il 50% degli italiani) è intollerante al lattosio? I mammiferi perdono la capacità di digerirlo dopo lo svezzamento e, prima della tutto sommato recente evoluzione, anche per l'essere umano era così... Oggigiorno, a seguito di 10.000 anni di storia, non si può che considerare la tolleranza a questo zucchero una forma di progresso, per cui c'è chi può tranquillamente consumare latte e derivati e chi deve necessariamente farne a meno. Se fate parte del secondo gruppo, date un'occhiata al menù alternativo della nostra nutrizionista Kseniya, per una dieta senza lattosio.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico