Dieta Ricca di Potassio

Potassio negli alimenti e nella dieta

Il potassio è un oligoelemento pressoché ubiquitario negli alimenti, nelle bevande e perfino nell'acqua. Nei soggetti sani e con attività fisica ordinaria, più che l'apporto complessivo di potassio nella dieta, sarebbe opportuno considerare il RAPPORTO potassio/sodio (K:Na), un parametro che sembra decisamente più elevato (quindi MIGLIORE) nei cibi freschi, non trattati e non conservati (frutta, verdure e carni fresche).

L'apporto di potassio con l'acqua da bere è variabile (in base alla qualità dell'acqua) ma comunque non determinante rispetto a quello alimentare.

Una dieta sufficientemente equilibrata e "mediamente" ricca di potassio ne apporta dai 3 ai 5g/die, mentre la sua escrezione urinaria si attesta sui 2,3g/die. Conoscendo i meccanismi di risparmio renale del potassio, che in caso di necessità ne limiterebbero drasticamente l'eliminazione, questi valori lasciano dedurre che un apporto di potassio pari a 3-5g/die possa essere più che sufficiente al mantenimento omeostatico delle funzioni essenziali.

NB. Il bilancio del potassio negli sportivi esula completamente dai valori sopra riportati; ricordiamo che, nonostante si sia specificato che NORMALMENTE la quota di potassio eliminata con la sudorazione possa essere definita pressoché irrilevante, uno sportivo (soprattutto di endurance) può essere sottoposto a ripetute variazioni del bilancio idrico che raggiungono il 3-4% del proprio peso corporeo. In tal caso è fondamentale valutare l'entità dell'apporto alimentare complessivo di potassio ed eventualmente stilare una dieta ricca in oligoelementi; è anche possibile ed a volte auspicabile ricorrere all'integrazione alimentare idro-salina.