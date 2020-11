Cos'è la Dieta per il Raffreddore? La dieta per il raffreddore è un insieme di raccomandazioni nutrizionali finalizzate a prevenire la malattia e a sostenere l'organismo in caso di infezione in atto. Per correttezza divulgativa, ricordiamo che il raffreddore comune è una patologia di natura virale e che, pertanto, l'utilizzo degli antibiotici è totalmente inappropriato (salvo complicazioni secondarie).

Sistema Immunitario e Raffreddore La possibilità di contagio per il raffreddore varia in base a moltissimi fattori, indipendenti dalla propria o altrui volontà (ambientali, familiari, igienici, interni dell'organismo ecc); tuttavia, ricordiamo che il sistema immunitario può essere sollecitato o indebolito da comportamenti soggettivi, come: allattamento, nutrizione, livello di attività fisica, obesità, stress ecc.

Ad ogni modo, in senso assoluto, le condizioni ideali per un buon sistema immunitario prevedono: Base genetica pre-esistente

Allattamento al seno

Flora batterica fisiologica trofica e ben funzionante

Età adulta (mentre i bambini e gli anziani sono più deboli)

Stato nutrizionale impeccabile , quindi in normopeso e senza alcuna carenza di tipo energetico, salino, vitaminico e antiossidante

, quindi in normopeso e senza alcuna carenza di tipo energetico, salino, vitaminico e antiossidante Buon livello di attività fisica, comprensivo di attività motoria non troppo intensa (quest'ultima può risultare debilitante)

Assenza di altre patologie

Stabilità psicologica, basso livello di stress e sonno regolare.

Dieta e Sistema Immunitario Sarà capitato a tutti di notare che alcune persone risultano maggiormente predisposte all'insorgenza di raffreddore rispetto ad altre. Allo stesso modo, esistono soggetti che non si ammalano quasi mai. Come anticipato, questo dipende soprattutto dallo stato dell'efficienza del sistema immunitario che, a sua volta, subordina alle condizioni elencate nel capitolo precedente. Escludendo i fattori sui quali non è possibile intervenire, per incrementare le proprie difese non resta che mangiare correttamente e praticare esercizio fisico regolare. Purtroppo, è molto complicato dimostrare scientificamente che un certo modello alimentare sia in grado o meno di ostacolare il contagio o di ridurre nettamente la gravità del raffreddore. Infatti, mentre esiste la certezza clinica che l'alimentazione incide sui sistemi di difesa, non è provato che aumentando l'assunzione di certi alimenti o nutrienti si possa ridurre l'incidenza del raffreddore; per contro, è dimostrato che uno stato di iponutrizione o malnutrizione è in grado di incrementare le possibilità infauste. I punti essenziali della dieta per il raffreddore sono pochi ma molto importanti. Prima di tutto, è fondamentale chiarire quali nutrienti non devono assolutamente mancare e quali potrebbero esercitare (a dosi maggiori rispetto al normale) un ulteriore effetto trofico sul sistema immunitario. In premessa, aggiungerei che la statistica rivela un chiaro peggioramento della condizione immunitaria, un aumento del rischio di contagio e reazioni avverse ai vaccini soprattutto nelle persone obese. Ciò significa che una dieta troppo energetica, mal ripartita ed associata a sedentarietà, esercita un effetto predisponente anche sul raffreddore. Le molecole implicate nella prevenzione del raffreddore e nel miglioramento della guarigione sono: la vitamina C (acido ascorbico), la vitamina D (calciferolo), lo zinco, gli isoflavoni, i probiotici e i prebiotici.

Isoflavoni Iniziamo descrivendo l'azione degli isoflavoni. Si tratta di antiossidanti vegetali, tipici della soia (ma presenti anche negli ortaggi e nella frutta), che sono in grado di combattere (grazie a vari meccanismi) l'azione infettiva di certi virus; inoltre, gli isoflavoni esercitano effetti antiossidanti, antitumorali, positivi sulla lipemia e sulla glicemia ecc.

Zinco La ricerca scientifica sullo zinco ha dimostrato che, se assunto entro un giorno dai primi segni, questo minerale può ridurre il tempo di malattia, fino a 24 ore, e la gravità dei sintomi. Il dosaggio consigliato di zinco è fino a 50 mg/die; gli alimenti che ne contengono di più sono: ostriche, fegato, latte e carni.