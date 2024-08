Pur non avendo alcuna funzione terapeutica diretta, la dieta può esercitare un effetto protettivo e di supporto nella guarigione dal raffreddore. Infatti, un regime alimentare appropriato incide positivamente sul sistema immunitario e, talvolta, favorisce la moderazione dei sintomi. Viceversa, la malnutrizione generale, in particolare la carenza vitaminica , indebolisce l'organismo predisponendolo al contagio virale.

La dieta per il raffreddore è un insieme di raccomandazioni nutrizionali finalizzate a prevenire la malattia e a sostenere l'organismo in caso di infezione in atto.

Che cibi mangiare per far passare il raffreddore?

I cibi consigliati per il raffreddore sono quelli ricchi di: isoflavoni, vitamina C, vitamina D, Zinco, Probiotici e prebiotici.

Vediamoli uno per volta.

Isoflavoni

Si tratta di antiossidanti vegetali, tipici della soia (ma presenti anche negli ortaggi e nella frutta), che sono in grado di combattere (grazie a vari meccanismi) l'azione infettiva di certi virus; inoltre, gli isoflavoni esercitano effetti antiossidanti, antitumorali, positivi sulla lipemia e sulla glicemia ecc.

Vitamina C

In molti ritengono che la vitamina C sia uno degli antiossidanti necessari a sostenere qualsiasi lotta immunitaria, dal raffreddore al cancro. Un esempio eclatante del suo potere terapeutico è il famoso caso di Allan Smith che, dopo aver contratto una grave forma di influenza suina, è stato curato usando una combinazione di vitamina C per via orale e venosa. Ovviamente, il singolo caso non fornisce una certezza, bensì uno spunto su cui riflettere.

Una ricerca pubblicata sul "Cochrane Database of Systematic Reviews" nel 2013 ha rilevato che il supplemento regolare con vitamina C esercita un "effetto modesto ma consistente nel ridurre la durata dei sintomi del raffreddore comune."

Inoltre, se somministrato agli atleti di endurance (potenzialmente soggetti a carenza, a stress immunitario ecc), questo antiossidante è in grado di dimezzare il pericolo di infezione.

Dal punto di vista pratico, per aumentare l'apporto di vitamina C nella dieta, è necessario mangiare frutta e verdura crude di stagione. Sono particolarmente ricchi di acido ascorbico: kiwi (anche di vitamina E, acido folico, polifenoli e carotenoidi), agrumi, peperoncino, peperoni, prezzemolo, lattuga, broccoli, cavoletti di Bruxelles, zucca, papaia, pomodori ecc.

Anche le patate contengono vitamina C, ma la necessità di cottura ne abbatte la concentrazione.

Un'altra ricerca, pubblicata sul "British Journal of Nutrition", ha rivelato che una dieta ricca di kiwi riduce la durata e la gravità dei sintomi del tratto respiratorio superiore (raffreddore) nella popolazione anziana.

Vitamina D

La Vitamina D è un altro nutriente che tende a svolgere un ruolo importante nella maggior parte delle guarigioni da malattie infettive. Si tratta di un agente antimicrobico molto potente, che produce da 200 a 300 peptidi antimicrobici diversi (contro virus, batteri e funghi).

Bassi livelli di vitamina D possono compromettere seriamente la risposta immunitaria ed aumentano la suscettibilità al raffreddore, all'influenza e ad altre infezioni respiratorie; la correlazione è stata dimostrata da parecchi studi. Tra questi, uno particolarmente rappresentativo è "Vitamin D and Other Simple, Inexpensive Tricks to Cure a Cold", svolto in America; coinvolge circa 19.000 persone ed ha mostrato che i soggetti con i livelli più bassi di vitamina D hanno riferito una maggior incidenza di raffreddore ed influenza.

La migliore fonte di vitamina D è l'esposizione alla luce solare (raggi UVB), poiché il nostro organismo è in grado di sintetizzarla nella pelle. Se l'esposizione non bastasse, diverrebbe necessario aumentare il consumo di pesce e uova ed integrare con vitamina D3 sintetica.

Tenendo conto che 1 UI è l'equivalente biologico di 0,025 µg di di vitamina D più o meno "attiva", andiamo ora a specificarne l'assunzione raccomandata (PRI) e/o adeguata (AI) secondo i LARN:

PRI ed AI di colecalciferolo (D3) / ergocalciferolo (D2) per la popolazione italiana è di 15 microgrammi (μg) / die - con unica eccezione degli anziani, i quali dovrebbero arrivare a 20 μg / die.

Tuttavia, sulla base di recenti approfondimenti del "GrassrootsHealth", la dose media di vitamina D3 per gli adulti - necessaria a raggiungere livelli soddisfacenti della stessa nel sangue - si dovrebbe aggirare intorno agli 8.000 UI/die (molto più alta di quella suggerita dagli istituti di ricerca in ambito nutrizionale).

Questo perchè per ottimizzare il passaggio della vitamina D3 "dall'intestino al sangue" è necessario che siano quantitativamente sufficienti anche i livelli di vitamina K2 (antiemorragica) e magnesio.

La K2 ha inoltre un effetto preventivo sulla tendenza ad aumentare la calcificazione endovascolare.

Senza l'assunzione di 400 mg / die di magnesio, è necessario il 146% di vit. D in più per raggiungere gli stessi livelli della stessa nel sangue. E' anche vero il contrario, ovvero la vitamina facilita la captazione del magnesio, ma utilizzandone gran parte per la sua conversione metabolica nella forma attiva, aumenta il rischio di carenza dello stesso.

In definitiva, l'integrazione combinata di magnesio e vitamina K2 ottimizza i livelli ematici di vitamina D rispetto alla condizione basale. Viceversa, il bisogno di vitamina D esogena orale aumenta del 244%.

Nota: per i bambini, molti esperti concordano sul fatto che necessitino di circa 35,00 UI/kg di peso corporeo.

D'altro canto, l'unico modo per verificare se l'apporto di vitamina D3 risulti ottimale è l'analisi del sangue, che dovrebbe mostrare una concentrazione plasmatica di almeno 40 ng/ml (meglio se 50-70 ng/ml).

Zinco

La ricerca scientifica sullo zinco ha dimostrato che, se assunto entro un giorno dai primi segni, questo minerale può ridurre il tempo di malattia, fino a 24 ore, e la gravità dei sintomi.

Il dosaggio consigliato di zinco è fino a 50 mg/die; gli alimenti che ne contengono di più sono: ostriche, fegato, latte e carni.

Probiotici e prebiotici

Il mancato equilibrio della flora batterica intestinale è responsabile di alterazioni funzionali e riduzione del trofismo immunitario. Il più delle volte, questo disequilibrio è provocato da:

Per ripristinare l'equilibrio della flora batterica intestinale è dunque necessario apportare le giuste quantità di prebiotici ed aumentare i probiotici alimentari. Nel primo caso, è sufficiente consumare frutta e verdura nelle porzioni ordinarie (in tutto, quattro al giorno); nel secondo invece, possono essere di aiuto vari prodotti fermentati come: yogurt, kefir, latticello, kimchi, miso, cetriolini e crauti. In alternativa, può essere buona norma integrare con yogurt dietetici ed integratori.