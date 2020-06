Dieta e Psoriasi

Attualmente non esiste una cura per la psoriasi, tuttavia, i trattamenti disponibili possono aiutare a controllare i sintomi . Questi possono includere: creme steroide e pomate alla vitamina D3 o analoghi ( sufficienti nel 75% dei casi ) fototerapia cortisonici e/o soppressori del sistema immunitario .

Gli effetti a lungo termine sono ancora da scoprire; tuttavia, l' importanza del dimagrimento nei soggetti obesi - come parte del trattamento complessivo per la psoriasi e le sue comorbilità - è decisamente inoppugnabile .

Uno studio del 2014 pubblicato sul "Journal of American Academy of Dermatology" ha rivelato una correlazione tra l' obesità e l' aumento del rischio di malattia psoriasica . I ricercatori hanno scoperto che un aumento dell' indice di massa corporea ( BMI ) si associa ad un incremento del rischio di sviluppare la psoriasi e l' artrite psoriasica , nonché ad un aumento della gravità dei sintomi .

Tra i principi dietetici fondamentali per il controllo della psoriasi, il primo è senz'altro il controllo del peso in caso di BMI eccessivo .

Valgono, in pratica, tutte le regole ed i consigli per una dieta dimagrante .

Si raccomanda caldamente di rivolgersi a un dietista ma, in linea generale, un soggetto obeso o in sovrappeso affetto da psoriasi potrebbe seguire le linee guida di cui sotto:

Anzitutto, il dimagrimento significativo ed urgente in caso di psoriasi è essenziale solo con un BMI ≥ 30 (clicca qui per calcolare il tuo indice di massa corporea). Se compreso tra 25 e 29,9 , pur essendo auspicabile , può essere ottenuto in tempi più lunghi .

Alcuni suggeriscono anche di eliminare: latte , latticini e prodotti ortofrutticoli che appartengono alla Famiglia Solanacee ( patate , pomodori , peperoni , melanzane ecc); d'altro canto, il loro potenziale infiammatorio non è dimostrato e la loro eliminazione dalla dieta non ha riscontrato alcun tipo di valenza scientifica.

Nel dubbio di malattia celiaca, che talvolta si manifesta con sintomi atipici , sono necessari approfondimenti diagnostici come: esami del sangue , biopsia intestinale ecc. Un dietista può contribuire a produrre una dieta senza glutine che, in linea generale, conferisce i primi risultati a circa 90 giorni dall'inizio.

Sono molti gli studi che hanno valutato i benefici di una dieta priva di glutine in caso di psoriasi , con o senza malattia celiaca , ma non tutti hanno dato esiti sovrapponibili . Si ipotizza che possa aver giocato un ruolo fondamentale il dimagrimento "riflesso" ottenuto dall'esclusione di parecchi cibi contenenti glutine e di ampio consumo/abuso.

Integratori Utili

Gli studi non hanno dimostrato un legame diretto tra l'assunzione di vitamine ed altri integratori alimentari ed il miglioramento della psoriasi. Eppure, molte persone affette dalla patologia dichiarano un netto miglioramento delle lesioni cutanee

Omega-3

Tra i prodotti più diffusi in caso di psoriasi spiccano quelli a base di acidi grassi omega 3, in quanto sembrano avere un impatto positivo sull'infiammazione sistemica e sul funzionamento dell'immunità. Di questi ne esistono tre tipi:

Acido alfa-linolenico (ALA);

Acido eicosapentaenoico (EPA);

Acido docosaesaenoico (DHA).

L'acido alfa-linolenico si trova in alcuni semi oleosi e relativi oli vegetali.

L'EPA ed il DHA sono invece presenti nel pesce azzurro e grasso dei mari freddi e nelle alghe. L'olio di pesce ne è ricchissimo ed è anche disponibile in forma di capsule.

Alcuni individui affetti da psoriasi soffrono di una carenza di acidi essenziali; esiste anche il dubbio che l'eccesso di alcuni omega 6 (soprattutto acido arachidonico), sia proporzionale che assoluto, possa incrementare lo stato infiammatorio; per maggiori informazioni si legga l'articolo: Il giusto rapporto tra omega 6 e omega 3.

In tal caso, la ricerca effettuata sui supplementi di acidi grassi omega 3 ha dimostrato che possono contribuire a ridurre la gravità della psoriasi. Sono comunque necessari ulteriori approfondimenti da eseguire anche su soggetti con un apporto nutrizionale normale. Si raccomanda inoltre il ricorso a prodotti ad alto standard qualitativo, essendo piuttosto comuni le contaminazioni con metalli pesanti ed altre sostanze indesiderate.

Vitamina D

La vitamina D è un'altra molecola soggetta a sperimentazione nel trattamento della psoriasi, poiché si ritiene che abbia un effetto modulatore sulla proliferazione cellulare dell'epidermide (eccessiva nella psoriasi). Si tratta di un principio attivo molto concentrato in alcuni farmaci ad applicazione topica.

La ricerca complessiva sull'effetto della vitamina D nella psoriasi è abbastanza ristretta e limitata. Un rapporto nel maggio 2011 pubblicato su "Science Translational Medicine Journal" ha riportato che la vitamina D aiuta a contrastare la risposta all'infiammazione della psoriasi. D'altro canto, troppa vitamina D può essere pericolosa.

Alcuni sostengono che un eccesso potrebbe causare gravi effetti collaterali come, ad esempio, l'aumento sproporzionato di calcio nel sangue (associato a calcolosi renale e formazione di cristalli articolari). Le principali fonti alimentari di vitamina D sono: olio di fegato di merluzzo, salmone, sgombro, tonno, latte scremato fortificato, altri alimenti dietetici e uova (tuorlo).

Va poi specificato che la maggior parte della vitamina D è di sintesi endogena (cutanea); questa avviene in esposizione ai raggi solari, soprattutto nelle stagioni calde. Tuttavia, non è necessario che l'esposizione sia prolungata e, in condizioni ottimali, sono sufficienti 10'. Per verificarne le concentrazioni nell'organismo è indispensabile eseguire delle analisi del sangue.

Glucosamina e Condroitina

Glucosamina e condroitina sono altri integratori alimentari che possono essere assunti singolarmente o in coppia. Si tratta di molecole specifiche della cartilagine; la glucosamina ha un effetto blandamente antinfiammatorio e di stimolazione della riparazione cartilaginea. La condroitina, invece, è in grado di promuovere l'elasticità della cartilagine e inibirne la rottura.

Una ricerca mostra che questi due supplementi possono rallentare la progressione patologica e ridurre il dolore dell'osteoartrite ma, in caso di artrite psoriasica, risultano totalmente vane.

MSM, Selenio e Vit. B12

Il metilsulfonilmetano (MSM) è un composto contenente zolfo organico che si trova nella frutta e nella verdura. Tuttavia, viene totalmente distrutta quando il cibo viene elaborato fisicamente e chimicamente; anche per questa ragione, esistono integratori specifici di MSM.

Lo zolfo è necessario all'organismo per mantenere sane ed intatte le strutture connettive. D'altro canto, non esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrare che possa esercitare un effetto analgesico od antinfiammatorio.

Alcuni scelgono di integrare la quota di selenio e vitamina B12, ma la ricerca dimostra che sono totalmente inutili.

Conclusione

Per concludere, la sperimentazione scientifica sull'utilità di certi integratori nel trattamento della psoriasi è ancora piuttosto inconcludente. Prima di iniziare qualsiasi programma di integrazione è necessario consultare il medico, onde evitare un eventuale interazione chimica con altri farmaci o complicazioni di vario genere.