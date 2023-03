Dieta proteica per dimagrire: pro e contro

Le dieta proteica NON è universalmente concepita: infatti non esiste una dieta iperproteica standard ed uguale per tutti; per questo, più che un modello alimentare a se stante, potrebbe essere considerata una caratteristica dei vari regimi nutrizionali.

La dicitura "Possibile.." all'inizio di ogni punto sopra descritto dipende dalla tecnica con la quale si stila la dieta proteica per dimagrire (se con l'aumento percentuale delle proteine o con l'aumento assoluto delle stesse) e dal rispetto o meno delle regole per una sana alimentazione alimentare (in termini di consumo di frutta, verdura , pesce , acqua, carne rossa , zuccheri semplici , frequenza dei pasti ecc.).

L'aumento delle proteine nella dieta proteica per dimagrire è molto semplice da applicare. Innanzi tutto precisiamo che, per dimagrire, una dieta dovrebbe apportare meno energia del necessario.

Integratori utili

Se la dieta proteica, pur contenendo peptidi in eccesso, risulta abbastanza equilibrata in termini di razioni raccomandate (vitamine e sali minerali), allora non è necessaria alcuna integrazione alimentare; in caso contrario, è caldamente consigliabile appoggiarsi al proprio nutrizionista o al medico di base in modo da individuare la giusta somministrazione di integratori specifici.

Nota: solitamente, l'alimentazione è più che sufficiente per coprire i fabbisogni plastici di una dieta proteica per dimagrire; d'altro canto, per praticità d'uso o per ottimizzare la gestione dell'alimentazione, potrebbe essere utile utilizzare integratori alimentari come: barrette proteiche e proteine in polvere del siero, caseine o della soia.

Per approfondire: