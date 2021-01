Dieta e Prostatite

La prostata è un organo piuttosto suscettibile all' invecchiamento dell'organismo. Tra le patologie/disturbi che la colpiscono più frequentemente ricordiamo: le prostatiti (o infiammazioni di vario genere della prostata), l' ipertrofia prostatica e il tumore alla prostata . A differenza delle ultime due, la prostatite NON è tipica dell'invecchiamento.

Un'ultima forma di prostatite infiammatoria è generalmente diagnosticata casualmente durante altri accertamenti diagnostici e, poiché non sembra manifestarsi in alcun modo, viene denominata " asintomatica ".

Le prostatiti NON infettive sono dette abatteriche o prostatosi. Le cause più comuni sono: il ristagno di sangue e l'accumulo di secrezione (per congestione dovuta a prolungato stimolo sessuale senza sfogo, coito interrotto , lunghe astinenze ecc.), i microtraumi ripetuti ( ciclismo ), la stipsi grave e le emorroidi. NB . Le prostatosi includono anche le forme di prostatite infettiva con carica batterica non identificabile . Quelle secondarie a stipsi grave e/o emorroidi possono contribuire alla così detta " sindrome da dolore pelvico cronico".

Le cause di prostatite infettiva sono: contagio sessuale (per risalita dei patogeni dall'uretra), reflusso di urina infetta (provocato da concomitanti alterazioni patologiche dell'uretra, della vescica o della prostata stessa), infezione diretta o linfatica dall'ultimo tratto intestinale (per stitichezza grave o infezioni coliche ) e veicolo ematico (originato da infezioni di altri distretti).

Nel caso in cui non sia possibile identificare l'agente patogeno specifico (come nella sindrome da dolore pelvico cronico), si provvede a ridurre i sintomi, i fattori predisponenti e le eventuali complicazioni. Anche in questo caso, ma per motivi differenti, una dieta corretta può essere d'aiuto o addirittura risolutiva .

Dieta

La dieta per la prostatite può rappresentare un valido contributo:

Alla moderazione dei sintomi per le forme acute infettive o croniche infettive

Alla cura per quelle non patogene secondarie (legate a disturbi del circolo sanguigno per sofferenza del colon retto o a sostanze irritanti di origine alimentare).

In primo luogo, ricordiamo che la dieta per la prostatite è NORMOcalorica, ovvero tende a mantenere il peso fisiologico del soggetto; nel caso in cui la persona soffra anche di sovrappeso, la dieta normocalorica per la prostatite "potrebbe" determinare una riduzione più o meno significativa del tessuto adiposo.

Sia per quella acuta che per quella cronica, infettiva o non patogena, la dieta per la prostatite è SEMPRE ricca in liquidi e costituita essenzialmente da alimenti leggeri, di facile digestione, poco elaborati, con pochi ingredienti GRASSI di origine animale, e ricca invece di prodotti magri ricchi d'acqua.

La dieta per la prostatite non patogena e secondaria ad altri disturbi dell'intestino è MIRATA alla risoluzione dell'agente scatenante. In tal caso (soprattutto nella sindrome da dolore pelvico cronico), diventano diete per la prostatite: la dieta per la sindrome da colon irritabile, la dieta per la stipsi e la dieta contro le emorroidi.

Questi tre tipi di dieta sono estremamente affini, salvo nelle forme di colon irritabile che manifestano anche periodi di diarrea. Questi regimi alimentari sono dunque vere e proprie terapie nutrizionali e si prefiggono gli obbiettivi di:

Ridurre al minimo l'irritazione della mucosa colica Aumentare la frequenza e la facilità delle evacuazioni Prevenire ed eventualmente ridurre la sintomatologia delle emorroidi

Tutto questo è assolutamente NECESSARIO per combattere il "potenziale" fattore scatenante di certe prostatiti, ovvero l'alterazione del flusso circolatorio PER CAUSA della ben nota malattia emorroidaria. Infatti, a causa del rigonfiamento e dell'infiammazione dei vasi emorroidali (emorroidi), il torrente ematico irrora malamente la ghiandola prostatica, causando la sintomatologia specifica; inoltre, l'eccessiva espansione del colon adiacente alla prostata, oltre a provocare un dolore pelvico poco identificabile, può determinare una compressione della ghiandola e causare un ulteriore malessere.

Dal punto di vista nutrizionale, per combattere l'irritazione colica, la stipsi e le emorroidi, con la dieta per la prostatite ci si prefigge di:

Nella pratica, per quel che concerne la scelta degli alimenti, nella dieta per la prostatite sarà necessario:

In conclusione, la dieta per la prostatite varia in base alla causa patologica della prostatite specifica e, nel caso in cui sia correlata a disturbi dell'intestino, il regime nutrizionale può anche contribuire alla risoluzione del disturbo.