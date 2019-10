Generalità

Generalità sulla pressione bassa

In ambito medico, per pressione bassa o ipotensione si intende un livello pressorio del sangue inferiore alla norma. La pressione del sangue viene stimata differenziando quella massima (sistolica) dalla minima (diastolica), le cui soglie di normalità corrispondono rispettivamente a 120-129 mmHg e 80-84 mmHg.

Shutterstock Dieta Contro la Pressione Bassa

I valori ottimali di pressione sarebbero ≤ 120mmHg e ≤ 80mmHg, in quanto è dimostrato che l'eccesso di pressione sanguigna si correla ad un aumento del rischio di eventi vascolari come l'infarto miocardico e l'ictus cerebrale. Tuttavia, anche un livello pressorio troppo basso (< 90mmHg e < 60mmHg) può essere pericoloso; in questi casi si parla di pressione bassa, che - come mostrato in tabella - può riconoscere diversi livelli di gravità.

Per approfondire:

Per approfondire:

Per approfondire:

Valori di Pressione Arteriosa Sistolica/Diastolica Pressione bassa pericolosa < 50/33 mmHg Pressione troppo bassa < 60/40 mmHg Pressione bassa < 90/60 mmHg Pressione arteriosa normale < 115/75 mmHg Pressione arteriosa accettabile < 130/85 mmHg Pre-ipertensione 130-139 / 85-90 mmHg Ipertensione stadio 1 140-159 / 90-99 mmHg Ipertesione stadio 2 > 160 / > 100 mmHg Accorpamento degli stadi 2 e 3 di ipertensione, perchè l'approccio terapeutico è lo stesso

Per i motivi che andremo ad elencare, la pressione bassa costituisce un disagio non sempre trascurabile. Infatti, l'ipotensione è in grado di scatenare una sintomatologia fastidiosa e, talvolta, indirettamente pericolosa. Il quadro generale somiglia vagamente a quello provocato dall'ipoglicemia, poiché determina: spossatezza, astenia, sonnolenza e scarsa lucidità mentale. Talvolta progredisce fino alle vertigini ed allo svenimento; raramente scatena lo shock. Se il soggetto perde conoscenza, a prescindere dalla presenza o meno di shock, può ferirsi gravemente in una caduta o creare un incidente stradale.