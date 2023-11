Dieta per il colesterolo: idee menù per il pranzo

Colesterolo, cos'è Il colesterolo è un particolare tipo di grasso, presente in tutto il corpo, che viene prodotto per la maggior parte dall'organismo, in particolare dal fegato, e in piccola parte, circa il 10-20%, arriva dagli alimenti. Esso circola nel sangue grazie a specifiche particelle di trasporto, le lipoproteine. Le più note sono due: le LDL o lipoproteine a bassa densità, che rappresentano il cosiddetto "colesterolo cattivo", che se è in eccesso tende ad accumularsi sulle pareti dei vasi arteriosi, formando ispessimenti e placche, che ostacolano la circolazione sanguigna; e le HDL o lipoproteine ad alta densità, che rappresentano il cosiddetto "colesterolo buono", che ha il compito di trasportare il colesterolo LDL presente in eccesso al fegato, dove viene eliminato.