Dieta Planeterranea: cos'è, come funziona, cosa si mangia

La dieta mediterranea è universalmente nota per essere la più salutare di tutte, o almeno tra quelle che sarebbero le più indicate a livello nutrizionale e per il mantenimento della salute generale, al punto da essere stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco dal 2010. Nonostante sia sinonimo di alimentazione sana, essendo fortemente legata alle materie prime italiane e dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e alla relativa cultura alimentare che determina anche ricette e modi di cucinare, risulta spesso poco replicabile all'estero. A cercare di rendere non solo nota ma anche accessibile la dieta mediterranea in ogni angolo del globo ci ha pensato l'Università Federico II di Napoli, con un progetto che ha visto la creazione della dieta Planeterranea.

Cos’è la dieta Planeterranea L'idea è semplice quanto rivoluzionaria: adattare la dieta mediterranea ai diversi Paesi usando i loro cibi tipici, così da dar vita a gusti che le popolazioni in parte già conoscono e non proporre loro piatti completamente nuovi e complessi da realizzare. Un modo per abituare alla cucina sana del nostro Paese anche chi non è solito gustarla e, magari per poca conoscenza o dimestichezza con tale gusto, apprezzarla. Oltre alla scarsa abitudine a determinati sapori, a frenare molte persone in altri Paesi ad approcciarsi alla dieta mediterranea è la difficoltà di reperire le materie prime a prezzi accessibili, trattandosi di alimenti e ingredienti di importazione. Con la Planeterranea questo ostacolo viene abbattuto, visto che il principio alla base del progetto è proprio quello di garantire l'assunzione delle stesse proprietà nutrizionali della dieta mediterranea, ma attraverso cibi ed elementi dei diversi territori.