Dieta per la steatosi epatica non alcolica: il menù settimanale della nutrizionista

La steatosi epatica non alcolica si verifica quando le quantità di grassi presenti nel sangue superano le capacità di smaltimento del fegato. Tale eccesso può derivare non solo da abusi alimentari ma anche da alterazioni del metabolismo dei lipidi, da alcune malattie di origine virale, dall'assunzione intensa e prolungata di determinati farmaci e, sembra incredibile, da una perdita di peso troppo rapida... Resta comunque innegabile che, tra i fattori di rischio più comuni, si annoverino, ad ogni modo, quelli che caratterizzano la cosiddetta sindrome metabolica. Per questo è importante agire sulla dieta! Ecco la dieta per la steatosi epatica non alcolica: il menù settimanale della nutrizionista Kseniya.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali il cui intervento si rende necessario per la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico