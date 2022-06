Dieta per la menopausa: il menù settimanale

Oltre al diradamento e alla scomparsa del ciclo mestruale, l'entrata in menopausa è spesso accompagnata da sintomi ben precisi come vampate di calore, sudorazioni notturne, irritabilità, disturbi del sonno, distribuzione del grasso in conformazione androide e deposito viscerale...

Questa variazione è provocata dalla riduzione della sintesi di estrogeni che, oltre alla fertilità, compromette l'intero metabolismo femminile. Alla luce di ciò, per supportare questo periodo fisiologico, è necessario correggere l'alimentazione in modo adeguato. Per cominciare, potete dare un'occhiata al menù settimanale della dieta per menopausa ideato dalla nostra nutrizionista Kseniya.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico