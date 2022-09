Dieta per la diverticolosi: il menù settimanale della nutrizionista

La diverticolosi o diverticolite è una malattia del benessere particolarmente diffusa nei Paesi industrializzati. All'origine, oltre ad una indubbia predisposizione genetica, c'è quasi sempre una dieta squilibrata troppo ricca di grassi e zuccheri e troppo povera di acqua e fibre. Vediamo insieme alla nostra nutrizionista Kseniya cosa è invece bene portare in tavola proponendo un menù settimanale ad hoc come esempio di una dieta per la diverticolosi.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico