Dieta per l’iperuricemia: il menù settimanale della nutrizionista

L'iperuricemia è un eccesso di acido urico nel sangue che ha come base una predisposizione genetica ereditaria. Questa tendenza favorisce lo scompenso metabolico, che può aggravarsi in presenza di vari fattori comportamentali tra cui un'alimentazione non adeguata...

I principi fondamentali della dieta da seguire sono:

la moderazione,

la riduzione dell'apporto globale di composti azotati,

l'aumento della quantità di acqua.

Per saperne di più date un'occhiata all'esempio di menù settimanale della nostra nutrizionista Kseniya.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico.