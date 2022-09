Dieta per il reflusso gastroesofageo : il menù settimanale della nutrizionista

Uno stile alimentare sobrio è importante sia per prevenire sia per curare la malattia da reflusso gastroesofageo. Nel menù settimanale della nostra nutrizionista Kseniya è stato scelto anche di invertire gli alimenti comunemente utilizzati per il pranzo con quelli per la cena al fine di ottenere un minor impegno gastrico nelle ore che precedono il sonno. In questo modo sarà possibile affrontare il riposo notturno con lo stomaco quasi totalmente svuotato riducendo al minimo il disagio!

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico