Dieta per il colon irritabile: il menù settimanale della nutrizionista

Vantando un'incidenza compresa tra il 10-20% circa, di cui il 70% costituito da donne, la sindrome del colon irritabile o ibs costituisce il disagio intestinale più diffuso in tutto l'occidente! Vediamo insieme come ridurne la sintomatologia con la dieta per il colon irritabile. Un menù settimanale ad hoc stilato dalla nostra nutrizionista Ksenyia.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico.