Dieta Ornish: cos'è, come funziona

La dieta Ornish è un regime alimentare vegetariano. Inventata dal nutrizionista californiano Dean Ornish, aiuterebbe a perdere peso, ad abbassare il colesterolo e a contrastare le malattie cardiovascolari.

Cibi da evitare o limitare Caffè

Alcol

Carne

Latticini interi

Dolci trasformati e snack Nonostante l'origine della dieta Ornish sia vegetariana, lo stesso nutrizionista ne ha creata una versione nella quale contempla l'inserimento di piccole porzioni di carne, così da renderla meno restrittiva e alla portata di più persone. In questo caso via libera a pollo, tacchino, bresaola e pesci non troppo grassi.

Benefici della dieta Ornish La dieta Ornish apporterebbe molti benefici per la salute e il benessere generale. Il primo è la perdita di peso sia a breve sia a lungo termine, dovuta al fatto che elimini cibi naturalmente ricchi di calorie e contenenti grassi saturi o zuccheri aggiunti. Anche la grande presenza di ortaggi aiuta il dimagrimento e a confermarlo è anche un articolo pubblicato nel settembre 2020 sull'‌American Journal of Lifestyle Medicine‌ secondo il quale le diete integrali a base vegetale hanno un maggiore successo nella perdita di peso rispetto ad altre. Proprio perché povera di grassi, la dieta Ornish aiuterebbe anche a mantenere sotto controllo il colesterolo e a combattere le malattie cardiovascolari. La scarsa presenza di zuccheri sembrerebbe influire positivamente anche sul diabete anche se non esistono studi specifici al riguardo. A differenza di molte altre diete, inoltre, non necessitando di contare le calorie o pesare ciò che si mangia, per molte persone può risultare più semplice da seguire visto che basta attenersi ai cibi e alle porzioni consigliate ed evitare ciò che non è nella lista raccomandata.