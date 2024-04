Dieta per l'obesità: cosa mangiare? Quanti chili perdere?

La dieta per l'obesità si focalizza su alcuni punti chiave o principi cardine; ovviamente, ogni professionista ha una propria visione della dieta per l'obesità, alla quale corrisponde un metodo assolutamente unico e soggettivamente interpretato.

Nel complesso, la dieta per l'obesità ha lo scopo di dimagrire , migliorando al tempo stesso il profilo metabolico-ormonale e la funzionalità cardio -respiratoria ; in particolare:

Le cause non genetiche di obesità sono normalmente da ricercare in un' alimentazione scorretta e nell'insufficienza di attività fisica complessiva, a loro volta responsabili dell'instaurazione del cosiddetto bilancio calorico positivo in cronico , ovvero dell' eccesso energetico nel lungo termine .

La dieta per l'obesità non dovrebbe essere interpretata come un semplice "schema" alimentare o come "cura periodica". Piuttosto, deve rappresentare una correzione totale e definitiva delle cattive abitudini che hanno dato luogo all'alterazione patologica della composizione corporea e delle funzioni metaboliche - non a caso, "dieta" significa stile/modo di vita.

La dieta per l' obesità è un regime alimentare finalizzato alla riduzione del grasso corporeo in eccesso, quale causa (diretta e indiretta) dell'insorgenza di malattie gravi, e della riduzione della qualità e dell'aspettativa di vita stessa.

La ripartizione dei pasti nella dieta per l'obesità è un argomento piuttosto controverso; alcuni professionisti utilizzano sempre una scomposizione dell'energia in 5 pasti giornalieri, caratterizzati dal 15% dell'energia a colazione , il 5% nei 2 spuntini (mattina e pomeriggio), il 40% a pranzo e il 35% a cena.

Nota : il peso fisiologico corrisponde al peso che "dovremmo avere se fossimo in salute", quindi richiede una stima preliminare da parte di un professionista. In mancanza di ciò, meglio usare le percentuali.

In genere, l'obeso segue un regime alimentare fortemente sbilanciato anche in termini di ripartizione, con:

In secondo luogo, la dieta per l'obesità necessita una ripartizione equilibrata dei macronutrienti energetici: carboidrati , proteine e lipidi (oltre all'eventuale eliminazione/moderazione dell' alcol etilico ).

Per prima cosa, è necessario ridurre le calorie , con l'obbiettivo di impostare un bilancio calorico negativo . La dieta per l'obesità è quindi una IPOcalorica . Il taglio calorico può essere:

Incremento del dispendio energetico

Qui si apre un capitolo che meriterebbe un intero trattato di approfondimento; tuttavia, cercherò di essere più sintetico e chiaro possibile.

L'obeso è fondamentalmente un sedentario; non ama l'attività fisica e spesso nutre vergogna nel manifestare la propria goffaggine. Questo è il problema più grosso da sormontare, poiché, senza avviare la "macchina-uomo", i vantaggi della dieta saranno sempre parziali, o comunque limitati; inoltre, il dimagrimento è destinato a rallentare fino a fermarsi, e la massa magra verrà penalizzata dal catabolismo.

Lavorando sul counseling e sulla motivazione, nonché appoggiandosi ad associazioni sportive o strutture abilitate, dovrebbe essere possibile indurre il soggetto ad iniziare un protocollo di attività fisica motoria (meglio se mista, quindi sia aerobica che anaerobica).

Ma non è tutto; osservando attentamente i livelli di consumo energetico di 3-4 sedute di allenamento e paragonandoli a quelli di un soggetto attivo nella vita quotidiana, si osserva che la pratica motoria (pur costituendo un validissimo ed insostituibile mezzo di dimagrimento/prevenzione/cura) deve necessariamente integrare e non sostituire l'aumento dell'attività fisica ordinaria (camminare e muoversi in bicicletta piuttosto che utilizzare l'automobile o i mezzi pubblici, salire e scendere le scale piuttosto che utilizzare l'ascensore ecc.) .

Ovviamente, sia l'uno che l'altro aspetto dipendono in primis dalla condizione fisica e di salute dell'obeso che, oltre ad essere in salute, dev'essere giudicato idoneo allo sport previo visita medico sportiva.

Dieta per l'obesità: cura o riduzione di eventuali patologie aggravanti (disfunzioni ormonali) o aggravate (sopra menzionate) dall'obesità

Oltre alla necessità di moderare (farmacologicamente) le eventuali complicanze dell'obesità (diabete, ipercolesterolemia, ipertensione ecc.), a volte, la buona riuscita della dieta dipende dalla cura di altri disturbi correlati all'eccessivo accumulo adiposo.

Si tratta per lo più di alterazioni ormonali tra le quali le più frequenti sono IPO-tiroidismo non compensato e modificazioni dell'azione insulinica (non solo in presenza di diabete, ma anche per alcuni disturbi più ambigui come l'ovaio policistico); ovviamente, in tal caso si richiede l'intervento medico-specialistico da integrare alla dieta per l'obesità.