Il seguente articolo si incentra sul progetto del professor Valter Longo , direttore del dipartimento di gerontologia dell'Università della California. Questo ricercatore ha sviluppato un sistema nutrizionale, da rispettare per pochi giorni all'anno, che - secondo studi preliminari - potrebbe garantire un qualche beneficio in termini di aumento dell'aspettativa di vita e miglioramento dello stato di salute generale. Per le sue caratteristiche, tale schema dietetico è stato ribattezzato Dieta Mima digiuno .

Da quasi due secoli la scienza medica moderna cerca la correlazione esistente tra alimentazione e incremento della salute e dell'aspettativa di vita. Oltre alla nota ricerca sulla Dieta Mediterranea di Ancel Keys (proseguita da vari studiosi), le testimonianze sull'effetto benefico dei cibi sono moltissime. In genere, gli ultracentenari italiani seguono un regime alimentare a base di pasta , legumi , verdura, frutta e olio extravergine di oliva . La persona più anziana al mondo (dato aggiornato a Ottobre 2016) è Emma Morano, di 116 anni, italiana di Verbania (paese in riva al Lago Maggiore). La signora consuma prevalentemente pasta, riso , semolino e minestre di verdure . Tuttavia è l' isola di Okinawa (a sud del Giappone) a detenere il record assoluto per quantità di abitanti ultra centenari in piena forma. Qui si mangiano prevalentemente verdure , alghe , goya, tofu , pesce (molto crudo , anche di grossa pezzatura come il tonno ) e pochissima carne . Un altro aspetto molto importante che caratterizza lo stile alimentare degli abitanti di questa isola giapponese è la moderazione calorica ; a tal proposito, un famoso detto locale suggerisce di mangiare circa l'80% del cibo necessario a sentirsi sazi.

Lo studio è iniziato con l'osservazione dei soggetti affetti dalla Sindrome di Laron, ovvero persone geneticamente prive dei recettori per l' ormone somatotropo ( GH o somatotropina ). Questa popolazione ecuadoriana, pur crescendo pochissimo, ha un rischio di cancro e diabete mellito tipo 2 molto basso. Ciò che ha catturato l'interesse di Longo è il tipo di alimentazione e lo stile di vita di queste persone, che mangiano principalmente cibo fritto e praticano assiduamente il tabagismo e l' alcolismo . Dopo alcuni decenni di monitoraggio solo uno di loro è morto di cancro e gli altri non hanno sviluppato alcuna patologia cronica. Tutti i decessi avvenuti sono stati per cause naturali all'età di 80 anni (molto elevata nel contesto dell'area geografica). In sintesi, la longevità dei Laron sarebbe dovuta al mancato effetto della somatotropina.

Pare che la dieta mima digiuno eserciti un effetto benefico anche durante la chemioterapia. Il dott Longo ha rilevato che nei topi applicando la mima digiuno è possibile ridurre la progressione del tumore fino ad arrestarla. Questi effetti, ottenuti mediante il digiuno o la dieta mima digiuno, sono stati osservati nel cancro della mammella , nel melanoma e nel neuroblastoma . Inoltre si è osservata una riduzione degli effetti collaterali della chemioterapia; questo avverebbe per il "potenziamento" delle cellule normali contemporaneamente all'attacco dei farmaci verso quelle malate. L'aspetto interessante è che il digiuno spingerebbe a rinforzare solo le cellule sane, non quelle malate che invece “disobbediscono” non tutelandosi ed entrando facilmente in apoptosi (“suicidio”).

Aspetti Negativi e Criticità

Assenza di Sostegno Scientifico

Le principali criticità sulla Dieta Mima Digiuno riguardano l'esiguo numero di studi scientifici a sostegno dei benefici millantati.

Molti articoli e trasmissioni televisive danno per assodati i vantaggi salutistici di questo schema alimentare nell'uomo, quando in realtà mancano sufficienti conferme scientifiche.

Longo ha inizialmente studiato gli effetti della dieta mima digiuno sui lieviti (S. cerevisiae), ottenendo in seguito conferme sulle cavie di laboratorio. Tuttavia, attualmente (Ottobre 2016), risulta un solo studio clinico pubblicato (su umani), con soli 38 soggetti arruolati (di cui 19 controllati con dieta normale e 19 sottoposti a 3 cicli di dieta mima digiuno). Analizzando lo studio in questione emergono potenziali lacune nella scelta del campione, che - seppur ben rappresentato per età e sesso - sembra piuttosto vago per quanto riguarda il peso dei soggetti arruolati e i relativi fattori di rischio cardiovascolare. Non si tratta di sottigliezze, ma di aspetti molto importanti per capire su che tipo di popolazione sarebbero validi i benefici sopra menzionati (ad es. se interessano soltanto i soggetti in sovrappeso o anche soggetti normopeso).

Una lacuna ancor più grave è l'assenza di un gruppo di controllo sottoposto a dieta identica per apporto calorico ma "normale" per composizione (ad esempio mediterranea oppure ricchissima di proteine animali, dato che queste ultime vengono così demonizzate dalla dieta mima digiuno). Se questa comparazione fosse stata fatta, probabilmente si sarebbero ottenuti risultati analoghi nei due gruppi; infatti, la logica e l'esperienza suggerisono che la restrizione calorica in sé (e il conseguente dimagrimento) sia ben più importante rispetto alla composizione dietetica. Non mancano, a tal proposito, studi scientifici che indicano come diete ad alto contenuto proteico, ma povere di calorie, si associano a un miglioramento del rischio cardiovascolare e della longevità. Ad esempio, uno studio sui Fulani - etnia nomade dell'Africa occidentale - che segue una dieta povera di calorie ma ricca di proteine animali e grassi saturi e uno stile di vita attivo - ha messo in luce un profilo lipidico indicativo di un basso rischio di malattie cardiovascolari. Lo stesso Longo in uno studio del 2014 evidenzia come una dieta ad alto contenuto proteico - pur risultando deleteria per i soggetti di età compresa tra i 50-64 anni, si assocerebbe invece a una riduzione dell'incidenza di cancro e della mortalità complessiva per soggetti di età superiore ai 65 anni.

Aspetti Commerciali

Il fatto che la dieta preveda l'utilizzo di appositi prodotti commerciali (kit di "pasti pre-confezionati") solleva ulteriori dubbi circa l'imparzialità della magnificazione mediatica dei presunti - e tutti da dimostrare! - benefici di questa dieta.

Sulla base di queste argomentazioni, è lecito chiedersi se dietro a tutta questa enfasi promozionale non si nasconda in realtà una qualche forma di speculazione commerciale.

Potenziali aspetti negativi

Gli aspetti negativi della dieta mima digiuno sono certamente legati all'applicabilità.

Fame, crampi allo stomaco, debolezza, astenia, irritabilità, disidratazione (se non si presta la dovuta attenzione alle bevande) e malessere generale possono accompagnare tutto il periodo terapeutico.

Statisticamente sembra che la maggior parte dei praticanti lamenti una riduzione degli effetti collaterali al terzo giorno, soprattutto per quel che riguarda le prestazioni mentali (effetto dei corpi chetonici soppressori sulla fame); ciò nonostante, la fitness muscolare e le capacità motorie ne risentono pesantemente.

Come anticipato, alcuni effetti “benefici” possono rivelarsi un'arma a doppio taglio: