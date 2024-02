Dieta contro il meteorismo: cosa mangiare?

In questo articolo ci occuperemo meglio di come trattarlo con l' alimentazione , attraverso specifici accorgimenti che dovrebbero attenuarne l'intensità e la durata delle manifestazioni.

Il meteorismo è un sintomo gastro-intestinale caratterizzato dall'accumulo sintomatico – ma non sempre oggettivamente rilevabile – di gas all'interno del tubo digerente ; è spesso associato ad errori comportamentali, dietetici o ad anomalie del funzionamento intestinale, spesso non patologiche o comunque di natura benigna – ad esempio la sindrome del colon irritabile .

È quindi sempre buona norma non prendere alla leggera i sintomi, soprattutto se ricorrenti ed ingravescenti, e rivolgersi ad un medico chi inizierà un percorso diagnostico approfondito.

In altri casi, il meteorismo può dipendere da patologie infiammatorie croniche, infezioni o infestazioni intestinali . In particolare:

Il primo passo è certamente quello di verificare che il meteorismo non dipenda da comportamenti inadeguati che possono indurre aerofagia . L' ansia e lo stress , o mangiare in maniera scorretta, sono di sicuro le ragioni principali che inducono la ritenzione dei gas. Si sconsiglia l'uso della cannuccia, il fumo durante i pasti e di masticare troppe gomme durante la giornata.

Nella scelta della giusta strategia alimentare contro il meteorismo, bisogna anzitutto escludere le cause dieta indipendenti.

Talvolta le cause possono essere dieta-dipendenti ma determinano un'alterazione secondaria, come nel caso della compromissione della flora abatterica intestinale. Può essere quindi di aiuto seguire un percorso di ripristino dei batteri fisiologici, attraverso l'utilizzo di farmaci o integratori . Se invece i sintomi peggiorano, meglio sospendere immediatamente il protocollo.

Escludere le intolleranze alimentari

Entriamo ora nel dettaglio di cosa mangiare e cosa evitare. Purtroppo, anche in questo caso dipende molto dalla causa specifica; per esempio, le intolleranze alimentari sono tra le cause principali di meteorismo.

Nel caso in cui il meteorismo sia provocato dalla ridotta tolleranza verso certe molecole – come l'istamina – o dall'incapacità di digerire nutrienti come il glutine (celiachia) e il lattosio, è sufficiente escludere qualsiasi alimento che li contenga e scongiurare qualunque possibilità di contaminazione crociata.

Le reazioni indotte dalle intolleranze sono estremamente individuali ma, nel caso della celiachia, il protrarsi del conseguente stato di infiammazione intestinale (oltre che ad una reazione immuno-mediata) può, oltre che a peggiorare il meteorismo, sfociare in complicazioni istologiche e funzionali della mucosa interessata.

Nell'intolleranza al lattosio, invece, non si evidenzia alcuna reazione immuno-mediata e la sintomatologia (sempre soggettiva) si limita al tubo digerente. Tuttavia, sebbene il quadro complessivo possa apparire meno allarmante, è opportuno specificare che spesso l'intolleranza al lattosio non trattata si può associare (come anche la celiachia) ad una riduzione significativa dell'assorbimento intestinale, con la tendenza alla disidratazione indotta dalla conseguente diarrea (essudativa od osmotica).

Qualora la patogenesi del meteorismo non sia ben definita (idiopatica), è consigliabile attuare una serie di strategie alimentari che nel complesso possono influire significativamente nella riduzione della tensione addominale. Vediamo meglio quali.