Dieta in Menopausa

Le alterazioni ormonali che caratterizzano la menopausa cambiano sensibilmente le necessità nutrizionali e i rischi per la salute delle donne; la programmazione dietetica in questo periodo della vita ha proprio l'obbiettivo di ottemperare in maniera completa a tutti i fabbisogni necessari, e di garantire alla donna un buono stato di forma generale.

Calcio e Vitamina D

Il cambiamento più importante, dal quale dipende la maggior parte delle piccole differenze fra il pre- ed il post-menopausa, è rappresentato dalla carenza estrogenica; gli estrogeni sono ormoni gonadici steroidei tipicamente femminili che agiscono a livello sistemico.

Uno dei disturbi più importanti (ed anche più conosciuti) relativo alla carenza estrogenica è l'alterazione della calcificazione ossea che, se trascurata (o in presenza di altri fattori di rischio), può sfociare nell'osteoporosi: al fine di prevenirne l'insorgenza è possibile somministrare alle donne in menopausa una terapia ormonale sostitutiva.

A questo punto, una volta garantita l'omeostasi ormonale, è fondamentale assicurarsi che il rapporto sintesi/rimodellamento osseo non venga alterato a causa di un deficit minerale (calcio - Ca) e/o vitaminico (Calciferolo - vit. D); a tal proposito, la dieta nella menopausa riveste un ruolo fondamentale.

In menopausa, il fabbisogno alimentare di calcio - minerale indispensabile alla sintesi di idrossiapatite nello scheletro - è di 1200-1500mg/die, mentre quello della vit. D è di 10microg/die. A tal proposito è opportuno che le donne in fase di transizione valutino assieme al proprio medico e/o specialista dell'alimentazione se, oltre alla dieta per la menopausa e all'esposizione alla luce solare - utile per la sintesi endogena di vit. D - sia opportuno incrementare l'apporto del minerale e del calciferolo attraverso l'assunzione di farmaci o integratori alimentari.