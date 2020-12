La dieta mediterranea riduce il rischio di diabete nelle donne?

I vantaggi della dieta mediterranea per le donne , non riguardano soltanto un più efficace controllo della glicemia, ma anche un effetto benefico sul peso , sul profilo lipidico e dunque sul rischio cardiovascolare .

Queste nazioni, però, oltre a condividere gli alimenti, condividono anche i processi coinvolti nell'ottenere, cucinare e consumare i cibi , nonché altri fattori dello stile di vita, come il consumo moderato di alcol , il non fumare e l'essere fisicamente attivi. Numerosi studi clinici hanno dimostrato che i livelli di glucosio e insulina nel sangue crescono molto di più seguendo una dieta povera di grassi rispetto a una a ridotto contenuto di carboidrati .

Più importante del semplice cibo: la dieta mediterranea è davvero uno stile alimentare fatto di regole e di abitudini ispirate alla tradizione mediterranea in cui gli alimenti , per caratteristiche naturali ed epidemiologiche, sono comuni tra Italia, Grecia e Spagna.

I ricercatori Women's Health Study (WHS) del Brigham and Women's Hospital hanno dimostrato che le donne in sovrappeso possono ridurre il rischio di diabete di tipo 2, fino al 30%, adottando uno stile di dieta mediterraneo. Il WHS è uno studio clinico che ha esaminato gli impatti della vitamina E e dell'aspirina a basso dosaggio tra donne sane, in assenza di malattie cardiovascolari o neoplastiche. Lo studio si è basato sul diario alimentare delle partecipanti, la misurazione dei potenziali biomarcatori come la resistenza all'insulina , il metabolismo delle lipoproteine , l'indice di massa corporea (BMI) e l'infiammazione.

Fibre e indice glicemico degli alimenti cardine

Una dieta, come quella mediterranea, che si basa sul consumo di frutta, verdura, cereali integrali e proteine ​​magre può influenzare positivamente alcuni biomarcatori chiave e ridurre il rischio di alcune condizioni di salute croniche come il diabete di tipo 2.

Questi biomarcatori, come i livelli di colesterolo e la quantità di infiammazione, possono essere influenzati dalla dieta e dallo stile di vita. Cereali integrali, noci, semi, frutta e verdura rappresentano le vie più praticabili per prevenire o gestire il diabete di tipo 2.

All'interno della categoria dei cereali integrali / vegetali amidacei, sarà sicuramente utile tenere in considerazione l'indice glicemico di alcuni alimenti, particolarmente indicato per il trattamento del diabete o per ridurne il rischio di insorgenza, come patate dolci, orzo, quinoa e avena.

L'aggiunta di più fibre vegetali al proprio schema alimentare è particolarmente benefica: c'è un tipo speciale di fibra vegetale, nota come psillio, che è particolarmente utile per regolare sia i livelli di zucchero nel sangue che di colesterolo. Gli alimenti a basso indice glicemico aiutano nella gestione della glicemia in gran parte a causa del loro contenuto di fibre solubili.

La fibra solubile ha un effetto di rallentamento sul movimento del cibo attraverso il sistema digestivo e quindi porta a una risposta insulinica più modesta.