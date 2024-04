Dieta macrobiotica: cosa significa? Cosa si mangia e non si mangia? Quali cibi?

Cosa significa dieta macrobiotica?

La dieta macrobiotica è un vero e proprio stile di vita; essa abbraccia la cultura e la filosofia orientali, contrasta il consumismo e si pone in conflitto ai ritmi frenetici del giorno d'oggi.

Per adeguarsi alla dieta macrobiotica è fondamentale modificare l'approccio dietetico nel suo complesso; l'alimentazione acquisisce un importanza fondamentale nell'equilibrio tra corpo e mente; non per niente, il termine macrobiotico origina dal greco (makros + bios) e significa grande/lunga vita.

In realtà, la dieta macrobiotica contemporanea non è altro che la commercializzazione di uno stile alimentare molto antico; nacque in oriente diversi millenni orsono ma fu esportato in occidente (America) tra la fine dell'ottocento ed i primi del novecento. Il suo primo divulgatore fu un medico giapponese, Nyioti Sakurazawa, che diffuse le prime teorie sulla salubrità della dieta macrobiotica osservando ed imitando l'alimentazione dei monaci buddisti.