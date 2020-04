La dieta lampo o “Lightning Diet” (o Quick Diet) è un regime calorico restrittivo finalizzato al dimagrimento rapido. Si tratta di uno schema alimentare ipocalorico, ovvero che fornisce meno calorie del normale, per consentire la perdita di peso in eccesso. La caratteristica principale della dieta lampo è quella di favorire un dimagrimento cospicuo in un periodo di tempo limitato (velocemente). L'appellativo “lampo” sta proprio a indicare la rapidità dei progressi nel dimagrimento.

Caratteristiche

Il nome dieta lampo è utilizzato anche in maniera generica per enfatizzare la velocità dimagrante di un qualunque schema alimentare.

In realtà, di diete lampo ne esistono principalmente due versioni.

La prima ha una durata di 5 giorni, nei quali è possibile perdere 2-3 chilogrammi o più.

La seconda dura 6 giorni, nei quali è possibile perdere fino a 5 chilogrammi.

Un terzo tipo di dieta lampo è quello reso noto dalla celebre cantante Beyonce, ovvero la “Maple Syrup Diet” o “Lemonade Diet”, in Italia conosciuta come “Dieta del Limone”.