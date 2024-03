Cos'è la dieta iposodica? Dieta iposodica significa: regime alimentare povero di sodio. Il sodio (Na+/Cl-) è un minerale particolarmente abbondante nello stile nutrizionale occidentale; per questo, contrariamente ad altri minerali (ferro, calcio, potassio, magnesio ecc.), è spesso presente in eccesso - mentre la carenza è rarissima, con qualche eccezione per quanto riguarda la popolazione degli sportivi. Shutterstock

A cosa serve la dieta iposodica? L'obbiettivo principale della dieta iposodica è di prevenire o contrastare l'ipertensione arteriosa, quale importante fattore di rischio cardiovascolare. Ricordiamo che la pressione arteriosa è considerata "troppo alta" se la minima è stabilmente superiore a 90 mmHg e quella massima stabilmente superiore a 140 mmHg. Bisogna tuttavia sottolineare che la riduzione del sodio nella dieta, quando in eccesso, apporta anche altri benefici; in particolare a livello del microbiota intestinale e della salute gastrica.

Sodio alimentare: ruolo nell'organismo Il sodio è il principale catione dei liquidi extracellulari. La sua funzione metabolica è essenziale e un eventuale difetto si rivelerebbe di certo nocivo per l'organismo. Tuttavia, come anticipato, nell'alimentazione occidentale il sodio è assunto tipicamente in eccesso, ragion per cui in presenza di ipertensione se ne rende necessaria la riduzione tramite una dieta iposodica. Le funzioni principali del sodio sono di regolazione del volume extracellulare, della pressione osmotica dei fluidi extracellulari, dell'equilibrio acido-base, dei fenomeni elettrofisiologici dei tessuti nervoso e muscolare, dell'impulso nervoso ecc. Durante il passaggio renale quasi tutto il sodio viene riassorbito e la sua ritenzione-escrezione è modulata dall'azione dell'ormone aldosterone. La capacità di espellere il sodio con le urine non supera lo 0,5-10% e, le uniche perdite obbligate dell'organismo, sono proprio con le feci e con le urine (circa il 7%). L'eccesso di sodio alimentare causa un incremento della pressione osmotica dei fluidi extracellulari ed il conseguente richiamo di fluidi intracellulari, con incremento del volume dei primi rispetto ai secondi. "Forse" è per questo motivo che l'aumento cronico del sodio alimentare è direttamente correlato all'insorgenza di ipertensione arteriosa.