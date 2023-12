Dieta ipocalorica: a cosa serve e caratteristiche

ATTENZIONE! Nell'immaginario comune, la dieta ipocalorica è un regime nutrizionale "restrittivo" e molto "vincolante". In vero, la sostenibilità delle dieta ipocalorica è estremamente variabile in base a:

All'occhio di un professionista, tale definizione potrebbe sembrare riduttiva o solo parzialmente condivisibile; in effetti, le caratteristiche e i requisiti di una buona dieta ipocalorica sono molto più numerosi ma, in senso stretto, l'etimologia del termine è a dir poco essenziale, ovvero:

La terapia ipocalorica non dovrebbe riguardare le finalità estetiche, poiché il suo utilizzo prolungato comporta uno stress evidente per il soggetto, sia a livello fisico, sia a livello psicologico; anche se, ovviamente, le diete ipocaloriche non sono tutte uguali .

Ricordiamo inoltre che, sfruttando il sistema dietetico tradizionale (quello tanto respinto dai nuovi "guru" della nutrizione) per una stima energetica complessiva, non esiste una dieta dimagrante priva di conteggio calorico che non sia, in realtà, una dieta ipocalorica furbamente mascherata da semilibertà alimentare.

Curioso notare come proprio questi atteggiamenti , nati in contrapposizione alla restrizione alimentare, se applicati in parallelo vadano a costituire non solo una vera e propria dieta ipocalorica (ed anche di quelle "toste"!), ma pure un regime alimentare che esclude il 50% degli alimenti a disposizione .

C'è chi se ne lava completamente le mani ed afferma: "le calorie sono un concetto superato, inutile, forviante; è necessario consumare solo gli alimenti che, per un motivo o per un altro, siamo portati a metabolizzare correttamente." Di conseguenza, molti aboliscono totalmente il latte e i derivati , o i cereali ed i legumi (derivati compresi), o la frutta fresca ecc.

L'aspetto curioso è che, il più delle volte (ma non sempre), si tratta di concetti con fondamenti di grande verità ma sfortunatamente distorti o scorrettamente applicati/divulgati. Oltretutto, certe affermazioni non tengono assolutamente conto del fatto che la dietoterapia convenzionale prevede un aggiornamento costante delle ricerche sperimentali e statistiche in campo medico - nutrizionale; ciò significa che i professionisti dovrebbero essere sempre ben aggiornati e consapevoli sulle varie "novità" (con riserva di professionalità individuale).

Inoltre, secondo certe correnti di pensiero, la dieta ipocalorica fa male, non fa dimagrire e abbassa il metabolismo! Non stiamo a discutere sul perché o del percome queste affermazioni siano scorrette, approssimative e qualunquiste, e rimandiamo nuovamente l'approfondimento ad altri articoli correlati.

In definitiva, la terapia ipocalorica è una terapia alimentare che si applica solo nei soggetti in sovrappeso, allo scopo di migliorare qualità e aspettativa di vita (riducendo il rischio di eventi infausti) attraverso la riduzione della massa grassa (auspicando soprattutto a quella viscerale) e il ripristino dei parametri fisiologici ottimali. Alla dieta ipocalorica dovrebbero essere associate anche la terapia motoria e, solo in caso di necessità, quella farmacologica.

La dieta ipocalorica, oltre a ridurre il sovrappeso - abbassando indirettamente sia il rischio di insorgenza, sia la gravità delle malattie metaboliche - ha anche un effetto diretto sui parametri fisiologici (ad es. quelli ematici ed emodinamici) quali indicatori dello stato di salute. Ciò significa che la dieta ipocalorica, essendo equilibrata , è in grado di ridurre il colesterolo LDL e totale (a volte di aumentare quello HDL ), i trigliceridi , la glicemia , la pressione arteriosa , l' uricemia e di migliorare altri indici ematici come i parametri di infiammazione sistemica ; tutto ciò anche prescindendo dal dimagrimento.

Come strutturare la dieta ipocalorica?

Di certo i lettori si saranno già domandati quali siano le motivazioni che supportino la discriminazione tra un professionista qualificato ed un improvvisato autodidatta. Dal punto di vista tecnico e metodologico, al giorno d'oggi, l'informatica fa miracoli; è quindi possibile ricavare una dieta ipocalorica mediante automatizzazione e in soli pochi minuti. Per fare un paragone calzante, ci si potrebbe domandare per quale motivo non esistano macchine di "composizione musicale" autonome; in tutti i campi, l'automa può sostituire l'uomo solo nel calcolo, ma non nel ragionamento.

Diciamo che la dieta ipocalorica somiglia moltissimo ad un "puzzle" o al famoso videogame "tetris" (mi si concedano le due similitudini poco "specialistiche"), i cui tasselli o segmenti rappresentano: caratteristiche fisiche, necessità terapeutiche, abitudini e stile di vita, propensione, disponibilità e forza di volontà del soggetto. Inoltre, ogni tassello o segmento è ulteriormente strutturato e definito da molte altre valutazioni ed equazioni matematiche. Volendo essere puntigliosi, anche a questo livello sarebbe possibile automatizzare il metodo; è sufficiente assegnare un valore compreso in una scala numerica ad ogni parametro di valutazione. Un po' come si fa per la stima del rischio vascolare. Quindi, perché no ?

Semplice. La risposta è che: "il primo obbiettivo del terapista nutrizionale che prescrive una dieta ipocalorica è che questa venga applicata e seguita correttamente"; in una sola parola: "compliance". Il rispetto della dieta ipocalorica è sempre il risultato (o il compromesso, a seconda del punto di vista) di una formula astratta non matematicamente valutabile, le cui variabili sono:

Rapporto paziente-operatore (fiducia, onestà, empatia, capacità di dialogo, capacità di ascolto e comprensione, comunicatività, intuito, astuzia, capacità di indurre motivazione ecc.); Accuratezza e precisione del metodo; Personalizzazione.

Quanto appena descritto non rappresenta una complicazione gratuita; basti ragionare sul fatto che:

Sarebbe inutile guadagnare la fiducia e la motivazione del paziente per poi perderla assegnando una dieta ipocalorica inefficace o impraticabile;

Sarebbe inutile fornire una dieta ipocalorica tecnicamente perfetta qualora il paziente non fosse motivato o rifiutasse per disgusto gli alimenti che la strutturano;

Sarebbe inutile prescrivere una dieta ipocalorica composta da tutti gli alimenti di maggior gradimento ma che in fin dei conti si riveli inefficace o che, seppur totalmente perfetta, non possa godere della giusta motivazione/fiducia del cliente.

Il profilo psicologico ed il comportamento del paziente enfatizzano in maniera totalmente soggettiva l'una o l'altra variabile, ragion per cui, a due soggetti diversi (pur avendo in comune gli stessi fabbisogni nutrizionali) molto difficilmente verrà assegnata la stessa dieta ipocalorica.

Ovviamente, i requisiti fondamentali ed imprescindibili della dieta ipocalorica rimangono: salubrità, educazione alimentare ed equilibrio nutrizionale. Il professionista deve sapere come plasmare il regime alimentare garantendo l'obbiettivo terapeutico e rispettando il codice deontologico professionale.

La capacità di interpretare tutte queste variabili (ma non solo costituisce la differenza tra i vari professionisti e spiega il motivo per cui non tutti i pazienti ottengono gli stessi risultati con lo stesso operatore, e perché ognuno prediliga un tecnico ed una dieta ipocalorica piuttosto che altri.

Una macchina non può fare tutto questo, pertanto, uno pseudo - professionista che non possiede le conoscenze tecnico - metodologiche sufficienti a comprendere quali siano gli obbiettivi (oltre che le priorità terapeutiche) del paziente, e che per questo si appoggia indiscriminatamente all'automatizzazione, non può far altro che svolgere un pessimo lavoro.

Sia chiaro, non è difficile far dimagrire le persone ed a volte nemmeno ridurne il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia e la pressione arteriosa; tuttavia, la prestazione deve essere valutata nell'insieme. Rientrano nel giudizio di una buona dieta ipocalorica anche: