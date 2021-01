Dieta per l'Ipertrofia-Iperplasia Prostatica Benigna

In uno studio prospettico svolto negli Stati Uniti (Health Professionals Follow-up Study), i ricercatori hanno evidenziato una modesta associazione tra l'ipertrofia prostatica benigna severa e l' assunzione eccessiva di proteine e di calorie totali , ma non di grassi .

Alcuni studi svolti in Cina suggeriscono che l'assunzione eccessiva di proteine , soprattutto di origine animale, potrebbe essere un fattore di rischio per l'iperplasia prostatica benigna.

Dieta

La dieta per l'ipertrofia prostatica è di carattere preventivo.

I punti cardine di questo sistema alimentare sono:

Abolizione dell'alcol o riduzione globale fino al limite consentito dalle linee guida.

Equilibrio nutrizionale e apporto energetico nei limiti di normalità; in caso di sovrappeso, è necessaria una riduzione calorica finalizzata al dimagrimento.

Moderazione della componente proteica globale.

Ripartizione delle proteine: 2/3 di origine vegetale e 1/3 di origine animale.

Alcolici

L'alcol etilico è una molecola prodotta dai lieviti Saccaromiceti durante la fermentazione dei carboidrati.

L'organismo umano NON è in grado di utilizzarlo a scopo energetico. Il fegato lo converte in acidi grassi che vengono depositati al proprio interno e nel tessuto adiposo. Per questo motivo, l'eccesso di alcol si correla a steatosi epatica e sovrappeso.

L'etilismo provoca anche dipendenza psicofisica e intossicazione sistemica di gravità correlata all'entità dell'abuso.

Gli effetti tossici sui tessuti riguardano prevalentemente: il cervello, la mucosa del tubo digerente e il fegato. L'alcol etilico è dannoso anche per il feto in fase di sviluppo nella donna gravida.

Universalmente, se ne consiglia un uso moderato. Gli enti di ricerca raccomandano dei livelli differenti in base all'età, al sesso e a condizioni fisiologiche speciali o patologiche.

Partendo dal presupposto che l'unica dose innocua di alcol etilico è pari a 0, potremmo affermare quanto segue:

"Un maschio adulto SANO non dovrebbe oltrepassare le 2-3 unità alcoliche al giorno, da consumare preferibilmente in corrispondenza dei pasti principali.

Un'unità alcolica corrisponde a un bicchiere di vino da 125ml o a una birra bionda da 330ml o a un superalcolico da 40ml. La quantità di alcol contenuta in un'unità alcolica è pari a circa 12g. Chi desidera prevenire l'iperplasia prostatica benigna dovrebbe limitarsi ad assumere la dose giornaliera consigliata; tuttavia, una diagnosi conclamata prevede l'abolizione totale degli alcolici".

Calorie e Sovrappeso

Il sovrappeso è definibile come un eccesso di tessuto adiposo, che aumenta il peso corporeo oltre i limiti di normalità.

Il tessuto adiposo è una riserva energetica di grassi, che aumenta con l'esubero di calorie; queste sono fornite da: lipidi, glucidi, proteine e alcol.

Il sovrappeso è promosso dalla sedentarietà, dallo squilibrio nutrizionale, dall'alcolismo e dal consumo di cibi spazzatura.

Le forme più gravi di sovrappeso si definiscono obesità. Si tratta di un fattore di rischio per molte patologie del metabolismo, ovvero: iperglicemia, colesterolo LDL (cattivo), trigliceridemia e ipertensione arteriosa.

L'obesità è coinvolta anche nell'eziologia di parecchi disturbi autoimmuni, articolari, dermatologici, dell'apparato riproduttore ecc. Tra questi, figura anche l'adenoma prostatico benigno.

L'eccesso ponderale viene stimato con diversi metodi e, nelle persone comuni, soprattutto grazie al calcolo dell'indice di massa corporea (IMC; in inglese BMI). Il sovrappeso propriamente detto è evidenziato da un punteggio pari o superiore a 25; dal 30 in poi la condizione è definita obesità.

Per combattere il sovrappeso e ridurre il rischio di ipertrofia prostatica benigna è necessario applicare delle correzioni allo stile di vita; ad esempio:

Introdurre meno calorie di quelle che permettono di mantenere il peso costante.

Equilibrare la dieta evitando soprattutto gli eccessi di carboidrati e di grassi.

Eliminare i cibi spazzatura.

Eliminare l'abuso di alcolici.

Svolgere attività motoria tutti i giorni.

Proteine

Le proteine sono macronutrienti energetici presenti nella maggior parte degli alimenti, sia animali che vegetali.

I "mattoni" che le compongono (amminoacidi) svolgono tantissime funzioni biologiche: plastica, bioregolatrice, energetica ecc.

D'altro canto, un eccesso proteico a lungo termine può scatenare degli effetti collaterali, soprattutto quando i cibi sono di origine animale (carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova).

Le proteine non sono tutte uguali e vengono catalogate in base al valore biologico. Questo parametro prende in esame il contenuto in amminoacidi essenziali, ovvero quei "mattoni" che l'organismo umano non è in grado di produrre autonomamente.

In genere, le proteine di maggior valore biologico sono quelle animali (carne, prodotti della pesca, uova, latte e derivati). In passato si raccomandava un consumo di proteine animali pari ad ALMENO 1/3 del totale. Oggi, la tendenza collettiva è diventata quella dell'abuso.

Peraltro, tra i cibi di origine vegetale esistono delle "eccezioni", ovvero alimenti che contengono proteine ad alto valore biologico. Alcuni esempi sono la soia e certe alghe marine, che vantano un profilo amminoacidico estremamente pregevole.

Tra l'altro, i peptidi vegetali degli alimenti più comuni (ad esempio cereali e leguminose come: riso e piselli, grano e fagioli ecc) possono essere associati tra loro compensandone il valore biologico.

Variando l'alimentazione è possibile ottenere tutti gli amminoacidi essenziali nelle giuste quantità e senza far ricorso a grosse porzioni di carne, formaggi ecc.

Per concludere, quelli di origine animale sono alimenti estremamente nutrienti; d'altro canto, l'eccesso va considerato potenzialmente nocivo anche per l'ipertrofia prostatica benigna. Nella dieta occidentale se ne consumano porzioni troppo grandi e frequenti, che possono rivelarsi un fattore di rischio per l'insorgenza di questo disturbo.

Il limite proteico raccomandato è differente in base all'età, a eventuali condizioni fisiologiche speciali e all'ente di ricerca che diffonde la raccomandazione.

Rispettando quanto specificato nella tabella sottostante, è possibile evitare l'eccesso proteico di origine animale.

Tipo di Alimento Frequenza di Consumo Porzione Carni Fresche 2 volte alla settimana 100 g Carni Conservate 1-2 volte alla settimana 50 g Prodotti Ittici Freschi 2 volte alla settimana 150 g Prodotti Ittici Conservati 1-2 volte alla settimana 50 g Uova Intere 1-2 volte alla settimana 50 g Latte e Yogurt 2 volte al giorno 125-150 ml Formaggi Freschi 1-2 volte alla settimana 100 g Formaggi Stagionati 1-2 volte alla settimana 50 g

NB. Le porzioni di carne, pesce, uova e formaggi sono da considerare INTERE se utilizzate come piatto principale del pasto (ad esempio, il secondo piatto della cena).

Al contrario, vanno dimezzate se hanno una funzione meno importante (ad esempio, una piccola pietanza dopo il primo piatto a pranzo).