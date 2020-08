Dieta

La terapia dietetica per l'insufficienza epatica varia in modo sostanziale in base alla forma (acuta o cronica), alla gravità e alle complicazioni annesse.

I principi cardine che regolano il supporto nutrizionale sono:

NON affaticare l'organo

Fornire costantemente tutti i nutrienti essenziali

Aumentare l'introito di molecole utili o terapeutiche.

La nutrizione per l'insufficienza epatica è di tipo:

Alimentare per le forme croniche

Enterale o parenterale per le forme acute.

La nutrizione parenterale (flebo) è tendenzialmente sconsigliata a causa del maggior rischio di infezioni.

Non Affaticare l'Organo

ATTENZIONE! Quanto citato in seguito abbraccia tutte le forme di insufficienza epatica. Ovviamente, i consigli alimentari dovrebbero essere contestualizzati in base al tipo di nutrizione (alimentare, enterale e parenterale), alla causa dell'insufficienza epatica e alle complicazioni/comorbilità annesse.

Per non affaticare il fegato, la dieta per l'insufficienza epatica deve: