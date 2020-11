La dieta per l'influenza è un regime alimentare che - pur non essendo in grado di curare direttamente la malattia - aiuta a sostenere l'organismo nella lotta contro l'infezione.

Pur non intervenendo direttamente nell'eliminazione dell'agente patogeno, la dieta per l'influenza riveste un'importanza ineccepibile sulla rapidità e sull'efficacia di guarigione.

E' stato stimato che l'aumento della temperatura corporea oltre i 37°C può incrementare il metabolismo basale fino al 13%; tuttavia, considerando che l'influenza provoca una riduzione significativa dell'attività fisica, il fabbisogno calorico totale non aumenta tanto quanto ci si potrebbe aspettare (per maggiori informazioni, consultare l'articolo Dieta e Febbre ).

La febbre è quindi indispensabile alla lotta contro l'influenza; per questo, andrebbe ridotta con i farmaci solo quando diventa intollerabile per il soggetto.

Soprattutto nei soggetti in giovane età, ed in particolar modo nell'immediato post incubazione , il vomito può manifestarsi senza alcun tipo di preavviso.

Come anticipato, il vomito è una conseguenza frequente del senso di nausea; tuttavia, le due circostanze possono anche palesarsi in maniera totalmente indipendente.

Si è scelto di differenziare il vomito dalla nausea per l'effetto diverso che possono esercitare sullo stato nutrizionale del soggetto, ma non solo.

Dieta e Consigli

I principi fondamentali della dieta per l'influenza sono vari e molto importanti ma - in base al caso specifico, alla fase della malattia ed ai sintomi predominanti - possono risultare leggermente differenti.

Idratazione

In tutti i tipi di influenza, è strettamente consigliabile garantire un livello di idratazione elevato, necessario a compensare: sudorazione, aumento della funzione epato-renale per lo smaltimento di cataboliti endogeni e farmacologici, eventuali vomito e diarrea.

L'acqua corporea può essere mantenuta bevendo di più e mangiando cibi liquidi o ben idratati.

Tuttavia, se l'influenza è caratterizzata da nausea e vomito significativi, questo può diventare un serio problema. In tal caso, l'aumento delle bevande e dei cibi liquidi diventa impraticabile, poiché lo stimolo del vomito aumenterebbe drasticamente.

Non tutti sanno che il senso di nausea ed il vomito vengono peggiorati significativamente da alcuni fattori come: digiuno ed ipoglicemia, iperacidità gastrica ed eccesso di liquidi nello stomaco.

Ecco spiegato per quale motivo, in caso di nausea e vomito intensi, diventa assolutamente necessario alimentarsi con cibi:

Ad alta gradevolezza (per contrastare nausea, inappetenza ed anoressia), ma sempre nel limite delle indicazioni che seguiranno

Secchi o comunque non brodosi, in modo che tendano ad assorbire i liquidi gastrici piuttosto che aumentarne il volume

Facili da digerire, quindi: moderatamente proteici ma ricchi di amminoacidi essenziali (pochi peptidi ma ad alto valore biologico), poveri in grassi e prevalentemente insaturi (cibi magri e condimento scarso, solo con oli vegetali a crudo), e possibilmente ricchi di carboidrati.

In caso di diarrea, è consigliabile che risultino anche:

Senza molecole irritanti per la mucosa (alcol, altri nervini, spezie ecc)

Senza lattosio

Senza agenti osmotici, come alcuni dolcificanti (xilitolo ecc)

Poveri di fibre.

Questa primissima fase dev'essere protratta fino alla riduzione del vomito ma mai per troppo tempo; è assolutamente determinante ripristinare l'apporto di acqua e nutrienti essenziali il prima possibile e, se necessario, bevendo per mezzo di un cucchiaio da minestra.

Nei pazienti a rischio, la disidratazione viene talvolta contrastata precocemente con l'utilizzo di sacche flebo (via parenterale).

Contro la Diarrea

Una volta assicurata la tolleranza dei liquidi, soprattutto nei bambini e sempre in caso di utilizzo farmacologico, sarà possibile ed auspicabile utilizzare formule di ripristino dell'equilibrio idrosalino ed alcalinizzati come Pedialyte, Milupa, Biochetasi ecc.

In caso di diarrea persistente, questa può essere combattuta assumendo prodotti naturali come diosmectite e carbone vegetale.

Il latte e i derivati, con eccezione di piccole porzioni di formaggio grana sui primi piatti, dovranno essere presi dopo almeno 3-4 ore di distanza rispetto all'assunzione di tetracicline per via orale, in quanto potrebbero inattivare il farmaco facendolo precipitare nell'intestino.

Quando iniziare ad assumere cibi solidi

L'ordine di inserimento alimentare rispetta più o meno l'ordine seguente:

acqua e liquidi reidratanti → marmellate e gelatine di frutta → purea di vegetali → pastina o riso in brodo → carne magra di vitello, di pollo e di pesce da squama, eventualmente frullata per aumentarne la digeribilità.

Al contrario, meglio ritardare l'assunzione di cibi molto grassi, crudi o troppo cotti, o ricchi di tessuto connettivo (molluschi).

Abbiamo già detto che, di norma, l'influenza non provoca un aumento del fabbisogno energetico; tuttavia, è ancora incerto se possa richiedere livelli maggiori di altri nutrienti insostituibili come acidi grassi ed amminoacidi essenziali, vitamine e sali minerali.

Nel dubbio, una volta garantita la capacità digestiva, si dovrebbero aumentare i livelli di tutti i nutrienti utili, sia attraverso la dieta, sia con gli integratori.

In particolare, si consiglia di aumentare la razione vitaminica di: