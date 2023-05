Dieta: il giorno libero fa bene?

Seguire una dieta ipocalorica presuppone il fatto di doversi attenere a uno schema alimentare ben preciso, con indicazioni mirate in merito alla quantità e tipologia di ingredienti da consumare. Spesso, però, è previsto un giorno libero, in cui si può mangiare ciò che si vuole : secondo molti nutrizionisti, infatti, questa pausa temporanea nella dieta è vantaggiosa sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico.

La dieta è un percorso di rieducazione alimentare

Nell'immaginario collettivo, spesso la parola dieta viene associata a termini come rinuncia, privazione, sacrificio, sofferenza. Un tempo, infatti, si pensava che i regimi alimentari ipocalorici prevedessero necessariamente regole ferree, conteggio delle calorie, piatti sconditi e "tristi".

In realtà, non è così e negli ultimi anni molti nutrizionisti stanno dedicano tempo ed energie per spiegare che la dieta non è un periodo di ristrettezze alimentari, bensì un cambiamento finalizzato a migliorare lo stato di salute e di benessere.

In questa nuova accezione, mettersi a dieta significa iniziare un percorso di rieducazione alimentare, durante il quale si apprende a mangiare meglio: insegnamenti preziosi, che non vanno abbandonati una volta raggiunti i risultati prefissati, ma continuati per sempre.

Se nel periodo iniziale, si seguiranno dei menù precisi per abituarsi a ragionare in ottica diversa, imparare abitudini più sane e perdere peso, poi si potrà essere più elastici nella scelta dei piatti e delle quantità, ma sempre rispettando i principi base del nuovo stile alimentare perché fondamentali per stare bene. Quindi, per esempio, si dovrà comunque consumare un certo quantitativo di carboidrati, proteine e grassi, limitare i condimenti e così via.

Iniziare a prestare maggiore attenzione a ciò che si porta in tavola e adottare abitudini alimentari più sane non significa doversi privare di qualcosa, al contrario significa guadagnare qualcosa: benessere e salute. Se si inizia a ragionare in quest'ottica, si sarà più motivati a cambiare e iniziare un percorso che fa bene a tutti i livelli.