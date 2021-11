Ovviamente non si tratta di una soluzione scientifica al problema dell'infertilità, ma solo un modo naturale per migliorare alcuni aspetti che potrebbero propiziare l'inizio di una gravidanza.

Quando si cerca di rimanere incinte nessun aspetto dovrebbe essere trascurato e, come avviene in molti altri ambiti, anche l' alimentazione può giocare un ruolo rilevante.

Quali alimenti possono aiutare a rimanere incinta

Quella che viene chiamata dieta della fertilità, si traduce nei fatti in un regime alimentare sano e bilanciato, che integri con continuità alcuni cibi e ne escluda altri.

Queste le indicazioni principali.

Preferire i grassi vegetali a quelli artificiali

In questa fase della vita sarebbe meglio evitare i grassi artificiali, ovvero quelli che si trovano nel cibo da fast food così come in alcuni prodotti da forno confezionati, creme per caffè e pizze surgelate. Questi grassi infatti sono dannosi per il cuore e sarebbero collegati all'aumento della resistenza all'insulina e all'interruzione dell'ovulazione.

Al contrario, il consumo di grassi monoinsaturi come quelli che si trovano nell'olio extravergine di oliva, nelle noci e negli avocado può aumentare le probabilità di concepimento.

Fondamentali da introdurre nella propria alimentazione anche i cibi ricchi di acidi grassi omega-3 come salmone o sgombro.

A renderli benefici è il fatto che vengano utilizzati dal sistema riproduttivo come energia per alimentare l'ovulo e lo sviluppo precoce dell'embrione. Senza contare che svolgono un ruolo importante nell'impianto dell'embrione e nel mantenimento della gravidanza, rendono l'ovulazione più regolare e abbassano i tassi di endometriosi.

Aumentare il consumo di fibre

L'assunzione di fibre è benefica per le donne che desiderano una gravidanza, poiché riduce l'eccesso di estrogeni nel corpo e abbassa i livelli di progesterone.

Buone fonti di fibre sono cavoli, cavoli, broccoli, cavoli, rape, cereali integrali e riso.

Gli alimenti ricchi di fibre tendono anche ad avere l'ulteriore vantaggio di contenere acido folico naturale e altre vitamine.

L'acido folico, o folato, è particolarmente cruciale per le donne in gravidanza o che stanno cercando di concepire, sia per aumentare le possibilità di concepimento sia per prevenire alcune patologie neonatali.

Inoltre, molti alimenti a base vegetale sono anche ricchi di ferro, un nutriente che potrebbe favorire la fertilità.

Scegliere proteine a base vegetale

Un suggerimento per le donne che cercano di rimanere incinte è di sostituire l'assunzione di proteine animali, come quelle provenienti dalla carne rossa, con proteine vegetali contenute in fagioli, lenticchie, noci crude e semi. Questa modifica potrebbe ridurre il rischio di infertilità ovulatoria.

Un alto grado di consumo di carne rossa nelle donne sottoposte a fecondazione in vitro, infatti, è stato associato a una percentuale ridotta di ovuli che si sviluppano con successo in embrioni disponibili per l'impianto. Il motivo principale è che molti prodotti alimentari contengono contaminanti ambientali, ormoni e fattori di crescita che possono alterare la funzione riproduttiva.

L'ideale sarebbe preferire a una porzione di carne ogni giorno, una di fagioli, piselli, soia, tofu o noci, incorporare una po' di latticini interi come latte intero, gelato o yogurt ed eliminare quelli a base di latte scremato, poiché collegati all'infertilità.