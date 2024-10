Quando si ha la febbre si può mangiare tutto?

La febbre e l'ipertermia rappresentano due meccanismi patologici differenti, ma che generano entrambi piressia , una condizione non fisiologica caratterizzata "dall'innalzamento anomalo della temperatura corporea ".

Nota : curare la febbre e ridurre la piressia non sempre seguono lo stesso iter terapico; in caso di alterazione della temperatura è innanzitutto fondamentale individuare (se possibile) l'agente eziopatologico (ovvero la causa: infiammazione , infezione virale , ustione ecc.) responsabile dell'alterazione corporea, quindi eliminarlo. L'utilizzo dei farmaci antipiretici (come il paracetamolo ) è utile per la riduzione della sintomatologia piretica della febbre ma NON costituisce una cura efficace. Ovviamente, qualora non sia possibile o indispensabile intervenire sulla causa primaria della febbre, gli antipiretici rappresentano l'unico intervento farmacologico applicabile.

Da quanto esposto, è deducibile che l'approccio terapico tra le due forme di piressia sia del tutto differente; nell'ipertermia è fondamentale raffreddare rapidamente il corpo (ad esempio con acqua fredda) mentre nella febbre sono utili i farmaci antipiretici che agiscono ripristinando il "set-point" ipotalamico (ma anche in questo caso non si esclude l'utilità del raffreddamento per conduzione, ad esempio tramite spugnature di acqua fredda).

Cosa e come mangiare quando si ha la febbre?

La febbre è una processo attivo che ricerca volutamente l'incremento della temperatura corporea; tale condizione è metabolicamente fondamentale per accelerare i processi enzimatici di tutto l'organismo, al fine di ottimizzare la reazione immunitaria e velocizzare la guarigione. Per questo motivo è indispensabile ridurre la febbre solo nel caso in cui superi il limite di sopportazione del soggetto.

Dal punto di vista metabolico, la febbre incrementa significativamente il dispendio energetico misurabile attraverso il consumo dell'ossigeno basale; le stime effettuate sulla popolazione generale indicano che per ogni grado centigrado (°C) al di sopra dei 37, l'organismo necessita del 13% in più di ossigeno per ottemperare al fabbisogno di tutti i processi fisiologici e para-fisiologici. Questo significa che, a parità di energia introdotta con la dieta, la febbre (incrementando i processi ossidativi energetici) può favorire la riduzione dei substrati energetici di riserva (adipe e glicogeno), diminuendo di conseguenza anche il peso corporeo; detto ciò, potrebbe sembrare ovvio che in presenza di febbre sia indispensabile modificare la dieta incrementando l'apporto energetico fino a coprire il fabbisogno minimo al mantenimento del peso corporeo; ad esempio:

Ipotizzando che il soggetto "X" possieda normalmente un dispendio energetico di 2000kcal, in caso di febbre a 39°C (di 2°C oltre la soglia dei 37°C) necessiterebbe di un surplus calorico del 26% (13% moltiplicato per i 2°C), ovvero 520kcal. A conti fatti, il soggetto "X" dovrebbe correggere la propria dieta aumentando l'intake calorico nel seguente modo: 2000 kcal + 520 kcal = 2520 kcal Nota: è consigliabile mantenere un apporto proteico normale ed incrementare proporzionalmente sia i lipidi che i glucidi. Nel caso in cui il soggetto "X" mantenga un apporto energetico di 2000kcal e la febbre a 39°C sia costante per 14 giorni, la somma algebrica tra le calorie introdotte con la dieta e le calorie bruciate in presenza di febbre sarebbe negativo dando origine ad un calo ponderale: [(2000*14)-(2520*14)]=(28000-35280)= -7280kcal Inoltre, sapendo che fisiologicamente per eliminare 1 kg di adipe è necessario bruciare circa 7000 kcal, è possibile affermare che il soggetto "x", durante 14 giorni di febbre a 39°C nei quali non ha seguito una dieta adeguata, potrebbe subire un calo ponderale di circa 1,0 kg.

Ovviamente, quest'esempio non tiene in considerazione la presenza di moltissime variabili (ad esempio, la riduzione del livello di attività fisica) che contribuiscono a determinare il bilancio energetico definitivo, pertanto deve essere considerato come una semplificazione assoluta.

Nota: qualora il lettore venga sedotto dalla possibilità di facilitare il dimagrimento non curando la febbre o l'agente eziologico che la genera, ricordiamo che l'aumento del dispendio associato all'allettamento o all'immobilizzazione del paziente determina un calo ponderale NON selettivo che incide negativamente sia sul trofismo della massa muscolare che sulla consistenza della riserve di glicogeno epatico e muscolare.

Per avere un'immagine più realistica dell'impatto metabolico della febbre sull'organismo, è opportuno tenere in considerazione anche i seguenti punti chiave:

La dieta nella febbre deve tenere in considerazione tutti questi fattori al fine di ottimizzare il processo di guarigione e scongiurare qualsiasi effetto secondario legato alla malnutrizione; si consiglia di porre particolare attenzione all'apporto idrico, salino e vitaminico ma di non trascurare (se possibile) anche l'introito di alimenti contenenti le altre molecole essenziali (acidi grassi omega 3 ed amminoacidi derivanti da proteine ad alto valore biologico).