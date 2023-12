Dieta per l'epilessia: la chetogenica funziona?

L'unica relazione tra dieta ed epilessia si concentra sull'azione dei corpi chetonici a livello del sistema nervoso centrale. La produzione e l'aumento di questi composti possono essere ottenuti grazie a una dieta chetogenica, ovvero un regime lowcarb e a contenuto apporto di proteine - di solito ipocalorico. In ambito clinico, la dieta chetogenica è usata nella cura dell'obesità (a patto che sia anche ipocalorica) ma anche per ridurre i sintomi dell'epilessia che non risponde adeguatamente alla terapia farmacologica. Alcuni studi hanno infatti messo in luce il potenziale terapeutico dei corpi chetonici nel controllo dei sintomi epilettici in bambini che non rispondono correttamente al trattamento farmacologico (età inferiore a 10 anni di vita). In base ai risultati, questa condizione di chetosi o chetoacidosi riduce le manifestazioni e la gravità degli attacchi epilettici convulsivi. Shutterstock

Cos'è l'epilessia? L'epilessia è un disturbo cronico caratterizzato da una sintomatologia di convulsioni più o meno frequenti associate a scariche neurali involontarie. Le convulsioni rappresentano l'alterazione neurologica più frequente in età pediatrica ma la loro singola insorgenza NON costituisce epilessia (vedi ad esempio le convulsioni febbrili), invece definita da una storia clinica peculiare e confermata da diagnosi ben più specifiche. L'incidenza dell'epilessia è di 50 casi su 100.000 individui l'anno, con prevalenza di manifestazione nel primo anno di vita, ed il 75% entro i 20 anni; i maschi risultano più coinvolti delle femmine. Crisi epilettiche La crisi epilettica è provocata dall'anormala ed eccessiva sollecitazione dei neuroni del cervello; le relative scariche elettriche sono provocate dall'alterazione oscillatoria (ad alta ampiezza) del potenziale di membrana cellulare. Classificazione dell'epilessia La classificazione dell'epilessia risale al 1989 e divide le varie forme patologiche in due gruppi: Epilessie parziali (convulsioni di origine focale, ovvero che originano da un punto ben preciso della corteccia cerebrale)

Epilessie generalizzate (covulsioni che originano indistintamente da entrambi gli emisferi cerebrali) Entrambe le categorie possono venir differenziate in base all'età di insorgenza e/o sulla presenza di quadri clinici peculiari (forme sindromiche). Inoltre, è anche possibile riconoscere forme di epilessia sintomatiche-secondarie (cause note) da quelle idiopatiche-primiitive (causa sconosciuta).

Le convulsioni epilettiche possono essere semplici o complesse in base allo stato di coscienza del soggetto e possono evolvere in forme genralizzate e/o complesse. Cause dell'epilessia Le cause principali di epilessia sono tre: Occasionali

Per danno cerebrale cronico, congenito o acquisito

Genetiche Occasionali : infezioni intracraniche, malattie metaboliche, intossicazioni, encefalopatia ipertensiva, malattie renali, traumi cranici, ipossia cerebrale acuta, accidenti cerebrovascolari.

Per danno cerebrale cronico, congenito o acquisito : sono secondarie a danni prenatali, perinatali o post natali.

Genetiche: ereditarie, possono provocare sia le forme idiopatiche che quelle sintomatiche. Diagnosi dell'epilessia La diagnosi di epilessia si basa sulla descrizione dell'evento critico e della sintomatologia, nonché sull'esame elettromiografico. Successivamente, gli accertamenti neuroradiologici (TAC e/o RMM) consentiranno di classificare l'eziologia della forma epilettica. La diagnosi differenziale più frequente, soprattutto in soggetti troppo giovani, quindi incapaci di descrivere correttamente la sintomatologia (ed in assenza di terzi presenti), prevede l'esclusione di fenomeni parossistici (esasperazione dovuta ad una condizione patologica culminante) tra i quali: cause psichiche o affettive, reflussi gastroesofagei, disturbi del sonno, eventi sincopali, parassonnie, masturbazione (ricordiamo che si tratta di soggetti in età pediatrica) ecc. Nota. Una diagnosi errata può determinare serie complicazioni imputabili all'uso protratto di farmaci inutili per i pazienti sani, o viceversa, alla mancata terapia in soggetti malati.