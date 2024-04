La dieta può provocare l'epatite?

Il presente articolo ha esclusivamente funzione informativa e non intende sostituirsi al parere del medico. Per diagnosi, trattamento o qualsiasi indicazione o informazione riguardante l'argomento "dieta e epatite", è consigliabile rivolgersi allo specialista.

L'argomento dieta ed epatite è davvero molto vasto. Prima di tutto, è necessario spiegare cos'è l'epatite (per sfatare miti e false credenze); dopodiché analizzeremo in che modo è possibile contrarre l'epatite attraverso la dieta; infine, vedremo come prevenirla e strutturare una dieta corretta come supporto alla cura.

Epatite virale con la dieta Questa forma di epatite si contrae mediante il consumo di acqua non depurata o alimenti crudi contenenti il virus HAV. Come tutti i virus, anche questo è termolabile e può essere annientato dalla cottura degli alimenti o dall'ebollizione dell'acqua. Gli alimenti tipicamente coinvolti nella diffusione dell'epatite virale alimentare sono i molluschi crudi, in particolar modo bivalvi e gasteropodi; meno frequenti gli ortaggi e la frutta con buccia crudi. Non mancano casi di epatite A provocati dall'ingestione di acqua torrenziale o di pozzo, in quanto, anche nei casi già menzionati, il virus è spesso presente sospeso nell'acqua (di mare per i molluschi o di corsi interni l'irrigazione). Ovviamente, le possibilità che il virus sia presente ad alte concentrazioni nell'acqua aumentano esponenzialmente in presenza di scarichi fognari abusivi; ciò vale sia per quelli che si immettono nei corsi d'acqua dolce o in mare, sia per quelli a terra che contaminano le falde acquifere sotterranee. Infine, ma non meno importanti, le fonti di diffusione virale diretta per: manipolazione di un operatore infetto ed igienicamente scorretto, macellazione scorretta, contaminazione crociata, contaminazione da insetti e piccoli animali (es. mosche che trasferiscono il virus dalle feci agli alimenti). L'epatite A ha un decorso acuto e spesso guarisce spontaneamente in un paio di mesi.

Epatite batterica con la dieta Questa forma di epatite è secondaria al contagio di Salmonella typhi o di Specie appartenenti al Genere Leptospira. A differenza della salmonellosi, la febbre tifoide è sistemica poiché i batteri attraversano la mucosa intestinale senza danneggiarla per entrare in circolo; interessa molti organi e tra questi anche il fegato, anche se non sempre origina una vera e propria epatite. Le condizioni di espansione e diffusione del batterio Salmonella typhi sono le stesse del virus A, ovvero la contaminazione oro-fecale delle acque e/o degli alimenti. Inoltre, il batterio è termolabile e dovrebbe perire circa a 60°C. La febbre tifoide ha un decorso tendenzialmente acuto e raramente cronico. La cura a cura è costituita dagli antibiotici. La leptospirosi è una zoonosi, ovvero una patologia trasmessa dagli animali (mammiferi, uccelli e rettili) all'uomo. Ne esistono diversi tipi, rispettivamente diffusi da organismi diversi. La leptospirosi è sistemica e presenta diverse forme di diffusione; oltre all'oro-fecale, le leptospire possono essere espulse con le urine e con la saliva. In definitiva, è possibile contrarre la leptospirosi sia con le feci, ma anche con la saliva e le urine di animali (come piccioni e ratti) che entrano in contatto con gli alimenti. Anche in questo caso la macellazione è un processo estremamente interessato dalla diffusione del patogeno. La gravità dell'epatite correlata dipende dalla Specie e dal ceppo in questione, ma anche dalla disponibilità di antibiotici (poco presenti nelle zone di maggior diffusione, ovvero il terzo mondo); anch'essa ha un decorso tendenzialmente acuto e cronicizza raramente. L'epatite che ne consegue pare causata dall'edema dei vasi capillari epatici che provoca necrosi cellulare.