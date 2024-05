Dieta ed epatite C: cosa mangiare e cosa non mangiare

Insufficienza epatica e dieta Quando la riduzione della capacità funzionale epatica è molto elevata (come avviene, ad esempio, nella cirrosi scompensata), le necessità nutrizionali diventano totalmente diverse e variabili in base al tipo di complicazioni manifeste (ipertensione portale, encefalopatia, ascite, compromissione renale, difetti della coagulazione ecc.). Prima di tutto, il soggetto dev'essere messo a riposo assoluto, possibilmente in posizione sdraiata, per favorire il ritorno venoso. Spesso, giunti a questo punto, il paziente necessita della nutrizione per via parenterale. In caso di encefalopatia, è assolutamente necessario ridurre fino al 50% l'apporto proteico totale, stimandolo approssimativamente a 0,5g di peptidi ogni chilogrammo di peso corporeo. Si tenga bene a mente che l'insufficienza epatica procura anche una diminuzione della sintesi proteica dei fattori sanguigni (proteine della coagulazione, di trasporto ecc.). Per questo motivo, in assenza di encefalopatia, la quantità proteica nella dieta (necessaria per la sintesi delle suddette proteine) non dev'essere assolutamente ridotta (1,2 e fino a 1,5g/kg); il rischio sarebbe di aggravare questa incapacità funzionale. Inoltre, da recenti studi pare che sia consigliabile sostituire gli amminoacidi aromatici con quelli ramificati, i quali non hanno un impatto ugualmente negativo sull'azotemia. All'insorgenza di ascite, invece, si raccomanda di effettuare una severa restrizione del sodio (contenuto nel sale da cucina e, in misura inferiore, negli alimenti naturali), tenendo bene a mente che escluderlo del tutto potrebbe peggiorare la funzionalità dei reni già compromessi.