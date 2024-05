Dieta ed Epatite A: alimenti pericolosi e cosa mangiare

L'epatite A è un tipo di infezione virale che colpisce il fegato; sporadica in Europa, è invece parecchio frequente in altre parti del mondo, come, ad esempio, l'Africa e l'India.

Il virus dell'epatite A viene contratto soprattutto per via "oro-fecale", ragion per cui risulta più diffuso nei paesi caratterizzati da condizioni igieniche precarie. L'infezione avviene più raramente con la puntura di aghi (siringhe, flebo ecc.) o con il rapporto sessuale non protetto, specie se di natura oro-anale.

I sintomi iniziali dell'epatite A si mostrano generalmente entro due mesi e risultano simili a quelli dell'influenza; comprendono: febbre (di solito non superiore a 39,5ºC), dolori articolari e muscolari, sensazione di malattia e spossatezza, e diarrea.

Questi possono essere seguiti da altri sintomi correlati, quali: ittero, minzione scura e feci pallide, prurito, fegato gonfio e tenero. Gli adulti e gli anziani tendono ad avere manifestazioni più gravi. Nella maggior parte dei casi, il fegato recupera totalmente la funzionalità complessiva.

Le correlazioni tra dieta ed epatite A sono di due tipi:

Dieta come mezzo di contagio;

Dieta per il recupero funzionale dell'organo ed il sostegno durante la guarigione.