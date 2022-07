Dieta e ipertensione: il menù settimanale della nutrizionista

Il trattamento dietetico dell'ipertensione non deve concentrarsi unicamente sulla riduzione del consumo di sodio ma riequilibrare il rapporto di questo sale con il potassio oltre che, naturalmente, limitare gli eccessi alimentari soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di lipidi, alcol e cibi ipercalorici in generale. Vediamo insieme alla nostra nutrizionista Kseniya un esempio di menù settimanale.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico