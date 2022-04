Dieta e menù: il menù settimanale della nutrizionista

Il colesterolo alto è un problema che affligge molte persone e la cui causa risiede nell'alimentazione scorretta e nella mancanza di attività fisica, associate all'immancabile predisposizione genetica, che, in questo caso, gioca purtroppo un ruolo decisamente importante!

Un cambiamento di tipo dietetico può risultare così una strategia efficace da affiancare, se necessario, ad un'eventuale terapia farmacologica. È bene allora ricordarsi che, per cucinare e come condimento, è consigliato l'uso di olio extravergine di oliva e di oli di semi ricchi di omega 6 e omega 3 e che, nella dispensa, non dovrebbero mai mancare (a seconda della stagione) i cibi dall'attività ipocolesterolemizzante...

Per saperne di più date un'occhiata all'esempio di menù settimanale della nostra nutrizionista kseniya.

Attenzione: le seguenti indicazioni hanno scopo esclusivamente informativo e non intendono sostituire il parere di specifiche figure professionali il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari personalizzate, ovvero studiate sulle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche del singolo individuo e sul suo specifico fabbisogno energetico